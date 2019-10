Elige Morena consejeros estatales hoy

Ciudad Juárez— Cerca de 15 mil militantes de Morena podrán participar hoy en las asambleas distritales en esta ciudad para la elección de los 90 consejeros estatales que a su vez elegirán al nuevo comité ejecutivo estatal de este partido el próximo 10 de noviembre.

Para la elección acudirán nueve delegados del Comité ejecutivo del CEN, María del Carmen Zepeda Ontiveros, Juan Carlos Castro Mendoza, Apolinar Josafat Mendoza, Jerónimo Cruz Quiterio– los cuatro de Juárez–; Alma Montaño Barbosa, de Delicias, Adán Barajas Villalobos, de la ciudad de Chihuahua; Humberto González Mandujano, de Cuauhtémoc; Teresa López, también de Chihuahua, y Gilberto Bautista González, de Hidalgo del Parral.

Al menos 10 empleados de campo del Gobierno federal adscritos al equipo de “servidores de la nación” renunciaron a sus cargos para participar en estas asambleas distritales de Morena.

“Tenemos 10 compañeros que presentaron su renuncia de manera voluntaria para participar en el proceso interno de Morena, se trata de personal a mi cargo que tienen militancia en el partido y que no pueden atender asuntos partidistas por pertenecer a la nómina gubernamental”, informó Elizabeth Guzmán Argueta.

De acuerdo con la convocatoria, los empleados del Gobierno federal no pueden participar en el proceso interno de renovación de dirigencias y para hacerlo, tienen que presentar su renuncia.

En las cuatro asambleas que se llevarán a cabo en la ciudad se elegirán 10 consejeros por distrito electoral federal. Estos consejeros deberán reunirse el próximo 10 de noviembre en la ciudad de Chihuahua para, entre ellos, elegir al nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena y ese mismo día se les tomará protesta a los nuevos dirigentes.

Luego, los mismos 90 consejeros por Chihuahua, junto con otros 210 pertenecientes a todos los estados del país viajarán a la ciudad de México para asistir a la asamblea nacional los días 23 y 24 de noviembre para elegir, entre ellos, a los 200 consejeros nacionales que votarán por el nuevo comité ejecutivo nacional de Morena.

A unas horas de que inicie el proceso interno en Morena se han destapado algunos actos de “acarreo” de militantes para favorecer a aspirantes a consejero estatal.

Es el caso denunciado por Soraya, vecina de la etapa 9 en Riberas del Bravo, quien relató que fue entrevistada por algunas personas que aseguraron ser integrantes del equipo de Héctor González Mocken y le prometieron el pago de 500 pesos por cada 10 personas que llevara a la asamblea distrital para que voten a favor de Stephanie García González y Jorge Carrillo Pantoja.

“Desde hace dos semanas a mí me contactó una persona que dijo trabajar con Héctor González Mocken y me dijeron que por cada 10 militantes que consiguiera me darían un pago de 500 pesos, al momento ya llevo 30 personas que asistirán y votarán por Stephanie García González y Jorge Carrillo Pantoja y la verdad yo necesito ese dinero para una operación de mi hija”, dijo Soraya.

Agregó que se trata de vecinos de varias etapas de Riberas del Bravo, Lomas del Valle y Vistas de Zaragoza, “hasta me enseñaron la lista de militantes que están aprobados para votar”, adelantó.

Stephanie García González fue suplente de Leticia Ortega Máynez, actual síndica municipal, en la pasada Legislatura local.