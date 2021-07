‘El presidente está mal informado’

Chihuahua– “Yo no sé si el señor (presidente) está mal informado. Desde un inicio no le informaron los errores garrafales que cometió su personal, y me refiero a la señora Blanca Jiménez (titular de Conagua), quien no tenía conocimiento de lo que son las presas en Chihuahua y del Tratado Internacional de Agua”, dijo ayer la señora Martha Holguín de Valles, esposa del dirigente agrícola Andrés Valles, detenido la madrugada del pasado jueves en Delicias.

Entrevistada por El Diario, mencionó que la reacción del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del pasado jueves, responsabilizó únicamente a su esposo como autor intelectual de los disturbios, “lo refleja que tristemente él y su personal no admiten haberse equivocado”, dijo.

Un día después de que el juez de Control federal impuso en la ciudad de Chihuahua la prisión preventiva al ingeniero Andrés Valles Valles, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de motín, robo y daños a instalaciones públicas, la mujer recordó que “gracias a la actuación de mi esposo y de muchísimas personas que han participado en la lucha del agua, se logró que no se quedara sin el vital líquido la región centro sur del estado y que se les permitiera sembrar cuando menos una parte del cultivo de este año”.

“Entonces, creo que su declaración esta mañana (del presidente en su conferencia) es porque nunca tuvo la información real, y aparte, no es de las personas que acepte sus errores públicamente”, dijo.

“Trata de inculpar a personas para que la gente no le recrimine su mal actuar”, mencionó.

Martha Holguín lamentó la respuesta que dio el presidente López Obrador, en la que responsabilizó a su esposo de ser el incitador principal de la violencia, y único responsable de los disturbios el año pasado tras el conflicto en la presa “La Boquilla” y en “El Granero”.

“La verdad no me sorprende lo que dijo el presidente, pienso que la defensa que trae mi esposo con el licenciado Julio Medina es genuina y competente respecto a lo que se va a exponer”.

“Creo todavía en la justicia de los jueces, que hay gente que sí comprende las cosas como son, que las ve desde un punto de vista objetivo y no subjetivo”.

“Confío en que en la audiencia (de vinculación a proceso) que se va tener el próximo martes, la defensa va ampliar aún más sus argumentos. Que realmente sean de valor y sopesen lo que él diga”, abundó.

La esposa de Andrés Valles también cuestionó lo declarado por el excoordinador de los programas federales y excandidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien mostró su apoyo a la orden de aprehensión ejecutada sobre el dirigente agrícola y expresidente del módulo 4 de usuarios de riego en aquella localidad.

“Creo que independientemente de lo que diga el presidente o el señor Juan Carlos Loera, no hablan con razón, porque toda la ciudadanía estamos convencidos de que la defensa del agua fue una defensa genuina a favor de toda la región centro sur del estado”.

“Sabemos de antemano que los argumentos que ahora dice el Gobierno federal no tienen fundamentos, donde acusan a mi esposo de que es el autor intelectual de la quema de las instalaciones. Sabemos que es totalmente falso”, manifestó.

La entrevistada reveló que el día de los acontecimientos hubo personas que fueron detenidas y quienes declararon que en la colonia Revolución en Delicias había personas pagadas por el partido Morena, a quienes les dieron 500 pesos y provenían del sur del país, aparentemente con el objetivo de causar desestabilización que afectara la imagen del movimiento.

“Si la gente ve los videos, van a poder observar que ninguna de las personas que estuvieron en esos videos haciendo actos reprobables tienen siquiera perfil de los agricultores del estado, no traían la vestimenta de las personas de aquí del norte”.

“Les dejo a conciencia de la ciudadanía saber de lo que se dice, con lo que hizo y con lo que realmente es. Tenemos en mi familia una confianza en que el juez que va a determinar la situación de mi esposo sea una persona inteligente y consciente de lo que se hizo en su momento y por qué se hizo, estamos hablando de la supervivencia de miles de familias chihuahuenses”.

“Yo creo el que tiene la última palabra no es ese señor (el presidente), sino un hombre justo, y esperamos que el martes haya una resolución benévola”, subrayó la señora Martha Holguín.

