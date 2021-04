‘El Gobierno no es para vengarse’

Francisco López Matán / El Diario de Chihuahua

Chihuahua—Brenda Ríos busca convertirse en la primera mujer gobernadora de Chihuahua como candidata del Partido Verde. Expone que en su visión está potencializar la capacidad que tienen los habitantes del estado en crecer, a pesar del mal gobierno que está en funciones y que se ha centrado su actuar en una venganza personal del actual mandatario.

Esto, asegura, ha dejado en el olvido todos los temas que interesan y preocupan a las personas, y estas confrontaciones le han costado mucho a Chihuahua.

“Chihuahua no es esto, no es el gobierno que tenemos ahora, es mucho más, la gente del estado es realmente muy fregona, no se sabe rendir, abre un negocio a pesar de todas las trabas y que las autoridades no ayudan; lo que queremos es que nos dejen trabajar, estoy orgullosa de ser de Chihuahua, creo en mi gente, creo que todo se puede con esfuerzo”, dijo.

La candidata, quien empezó su carrera desde las bases juveniles del Verde Ecologista, destacó que siempre ha militado en ese partido, ya que no está de acuerdo con la manera en que algunos políticos se cambian de partido según sus intereses, dejando de lado y en el olvido sus supuestas ideologías.

“Mi carrera política siempre ha sido ahí… me considero una mujer de convicciones e idealista”, expresó.

Comentó que el tema del medio ambiente es fundamental para la sociedad, pero no solamente en lo que se refiere al cuidado de los entornos, sino como un tema de salud. Apuntó que su su primera tarea en el PVEM fue colocar calcamonías del partido, hasta llegar a ser diputada local y delegada federal de Semarnat, lo que la llevó a conocer todo el estado.

“Se pueden hacer muchas cosas si realmente las quieres hacer… pude ver las inconformidades de las personas, las cuales en este quinquenio son muchas más… no me considero una política solamente, ya que soy empresaria y consultora ambiental”, añadió.

Expresó que es comprensible que las personas estén decepcionadas de los políticos, en especial cuando se tiene un Gobierno tan distante y sin ninguna clase de empatía.

“No estamos condenados a tener estos gobiernos… no hay ideales, no hay convicción en los políticos, y se cambian a donde les pagan”, agregó.

Para la candidata es claro que las personas han cambiado, en especial de cómo ven al Gobierno.

“Esto de estarse peleando, de tener sus venganzas personales, eso no es de un gobernador”, recalcó, y agregó que los ciudadanos son los que sufren por los pleitos entre el gobernador y la Federación.

“Creo que tenemos un retroceso en temas como salud, ambiente, seguridad… hacen falta personas que realmente tengan convicción en lo que hacen, y si tú eres el gobernador, debes tener claros los problemas del estado, no echarle la culpa al que estuvo antes… los ciudadanos somos los que la llevamos, le pediría a todos los candidatos de quitarse la idea de llegar a echarle la culpa a otros”, indicó.

Ríos mencionó que en estos momentos la atención está centrada en el tema de los procesos legales, lo que ha sido la estrategia de la administración estatal, “por lo que el gobernador Javier Corral se ha olvidado de los otros temas”, agregó.

Expuso que temas como el conflicto por el agua se debieron resolver hace meses o años y no esperar a que explotara como una confrontación de las autoridades federales con los pobladores.

También aseguró que no se pueden destruir las instituciones por ideas de personas que no supieron manejar una problemática, la cual se acentuó por la suspensión de programas de apoyo a los productores.

Su objetivo, aseguró, es llevar los temas de Chihuahua al Gobierno, con propuestas, ya que se ha visto que el actual mandatario no conoce lo que enfrentan los productores, los empresarios y en general los ciudadanos.

“No hay apoyos que realmente incentiven a los empresarios, quienes son los que realmente sacan adelante a Chihuahua”, mencionó.

La candidata del Verde expresó que con el cambio de gobierno se abre la posibilidad de darle vuelta a la situación y lograr un desarrollo que vaya acorde con la gente y su esfuerzo.

Criticó que la actual administración quiera hacer obras en sus últimos meses, mientras que en cuatro años no hizo nada, afectando al lastimado comercio, como ocurre en Ciudad Juárez.

“Van a ser cinco años en los que no hicieron nada… y ahora que se necesita reforzar la salud, quieren hacer obras”, apuntó.

Expresó que lo primero que tiene que garantizar un Gobierno es la salud, pero en esta administración actual se ha visto cómo se ha dejado a los ciudadanos desprotegidos. Recalcó que en el tema federal se han tomado malas decisiones, como tratar de detener el desarrollo de las energías limpias, cuando es un tema vinculado con el ambiente y la salud de los habitantes.

Concluyó que a partir de mañana domingo iniciará la difusión de sus proyectos y propuestas, las cuales buscan que Chihuahua avance a lo que debe ser una entidad de primer mundo, con un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente.

