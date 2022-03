El feminismo es de izquierda: Sheinbaum

Ciudad de México.- Encabezadas por Claudia Sheinbaum, las Gobernadoras de Morena exaltaron los compromisos con las mujeres y la lucha contra la violencia de género, en un evento masivo para reconciliarse con el movimiento feminista antes de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

En el Monumento a la Revolución, la mitad de la explanada fue abarrotada por mujeres que simpatizan con Morena, convocadas al llamado "Encuentro de Mujeres por la Transformación", no obstante a unos pases de Paseo de la Reforma hay decenas de vallas metálicas, las calles están protegidas y Palacio Nacional está amurallado.

"El feminismo es de izquierda", afirmó tajante la Jefa de Gobierno, cuando hace unos meses el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el neoliberalismo promovió el movimiento feminista, el ecologismo y la defensa de los derechos humanos.

"El movimiento feminista surgió de la izquierda, porque feminismo no se conjuga con conservadurismo; porque los derechos de las mujeres no conjugan con la antidemocracia; los derechos de las mujeres no se conjugan con el autoritarismo, porque los derechos de las mujeres no se conjugan con la corrupción; porque los derechos de las mujeres no se conjugan con los privilegios de unos cuantos. Los derechos de las mujeres no se conjugan con el neoliberalismo, los derechos de las mujeres se conjugan con la economía moral", aseguró la Jefa de Gobierno.

En su discurso, Sheinbaum llamó a recordar quién había reconocido a las mujeres como nunca antes se había hecho y que éstas son parte del movimiento de transformación que apoyó al Presidente López Obrador en el 2018.

Acusó que se ha querido colocar al "movimiento" como un contrario de la igualdad de las mujeres o que no le interesa la violencia contra las mujeres, sin tocar el tema de la alta tasa de feminicidios, el aumento de las denuncias de violencia doméstica ni los reclamos por los recortes a los programas para mujeres, como ha sido los refugios para maltratadas y más recientemente la cancelación de las escuelas de tiempo completo.

"El movimiento conservador o los grandes empresarios, que han financiado las calumnias contra nuestro movimiento, se han querido elegir como los defensores de las luchas de las mujeres; falso, nada más falso, nada más hipócrita.

"Yo pregunto aquí, porque luego no se recuerda ¿quién hizo el primer gabinete paritario en la historia de México? ¿quién propuso una mujer en el Banco de México?", preguntó la Jefa de Gobierno.

"¿Quién ha propuesto a más mujeres en la Suprema Corte de Justicia? Andrés Manuel López Obrador, ¿quién ha propuesto a más mujeres en el Consejo de la Judicatura? Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar, porque si no lo hacemos estamos condenadas olvidar y cometer los mismos errores, se cierran los derechos sociales y se niegan los derechos humanos".

Tras defender al Presidente, Sheinbaum señaló que los conservadores son los que se refirieron a las mujeres como "viejerío" y que un ex Presidente panista las describió como "lavadoras de dos patas".

"Desde aquí manifiesto y por ahí, a los que digan que estamos violando leyes electorales, que primero promuevan la democracia, desde aquí hacemos este manifiesto: señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se escuche bien y que se escuche fuerte, aquí hay mujeres que estamos convencidas, defendemos y actuamos por la Cuarta Transformación de la vida pública de México, señor Presidente no estás solo", sostuvo la Jefa de Gobierno y la gente "No está solo, no está solo", expresó.

Al final de su discurso, Sheinbaum llamó a las asistentes a que se levantaran de sus asientos y repitieron con ella "aquí estamos".

"Aquí estamos las mujeres que defendemos los principios de la transformación, estamos aquí; estamos las mujeres que defendemos el derecho a la educación ¿donde estamos? aquí estamos, que desde nuestras posiciones hacemos políticas para proteger a las mujeres ¿donde estamos? aquí estamos; mujeres que luchamos por más espacios, por más espacios en el sector privado y sector público ¿donde estamos? aquí estamos; que defendemos la soberanía nacional ¿donde estamos? aquí estamos; defendemos derechos de las mujeres, estamos mujeres que combatimos la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo ¿dónde estamos? mujeres que creemos en la lucha pacífica ¿dónde estamos? Aquí estamos.

"Que vivan las mujeres, que viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que viva el Presidente López Obrador", sonrió Sheinbaum al terminar, mientras las asistentes gritaban "Obrador".

Sin embargo, de aclamar al Presidente, los gritos cambiaron a "Presidenta, Presidenta, Presidenta".

Al evento asistieron integrantes del Gabinete, diputadas locales y federales, senadoras, alcaldesas y las otras Gobernadoras emanadas recientemente de Morena, que elogiaron tanto al Presidente como a Sheinbaum.