El Congreso no tiene batallas con particulares: Vázquez

Chihuahua, Chih.– Con relación a las inminentes denuncias que se presentarían en el Congreso del Estado contra Javier Corral y que podrían derivar en procesos de juicio político, el coordinador de los diputados panistas, Mario Vázquez, indicó que los ciudadanos están en su derecho de presentar recursos en contra de la autoridad pasada o la actual.

Diputados de la Comisión Jurisdiccional anticiparon que hay por lo menos dos grupos de ciudadanos con interés de interponer el recurso para activar la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, aparte del abogado Gerardo Cortinas Murra, quien anunció que reformulará su planteamiento ante las instancias.

Sobre la situación al interior de la Comisión Jurisdiccional, donde se presentó la confusión del voto de Morena, dijo que todo se derivó porque el diputado de dicha fracción no estaba pendiente de la sesión y no escuchó lo que se proponía, además que no leyó el proyecto que se presentó por parte de García Cantú. Apeló a la plena conciencia de los diputados que la componen.

Consideró que la defensa de Morena al Gobernador se entiende porque Corral prefirió hacer un pacto con la izquierda desde las elecciones pasadas y dicha circunstancia forma parte de una normalidad.