El chihuahuense que se carteaba con Theodore

Ojinaga– Don Juan Sánchez Arreola, campesino de manos encallecidas por más de medio siglo de trabajar en ranchos estadounidenses, no se repone aún de la sorpresa: hace cuatro días descubrió que su amigo Teodoro Kaczynski, con quien se carteó durante ocho años, resultó ser el “Unabomber”, uno de los terroristas más buscados por la justicia norteamericana.

“No lo puedo creer, ése no es el Teodoro que conozco”, dice el anciano originario de Santa Bárbara, Chihuahua.

PUBLICIDAD

Doblegado por el impacto de la noticia, don Juan narra la forma en que empezó a relacionarse con el hombre que, ahora se entera, es un famoso terrorista.

Comenta también que David Kaczynski, hermano de Teodoro, vivió durante años en un extraño agujero que cavó en la tierra: “Era como una madriguera, o como una fosa séptica, tenía escaloncitos para llegar hasta el fondo del hoyo y lo cubría con láminas, a manera de techo”.

Don Juan responde nervioso, un tanto asustado, arrastrado por el vértigo que para él significó verse sorpresivamente rodeado por micrófonos, cámaras y grabadoras de reporteros de una docena de agencias nacionales e internacionales de noticias que, junto con El Diario de Chihuahua, llegaron ayer hasta su hogar, en la colonia Porfirio Ornelas de la ciudad de Ojinaga.

José Sánchez García, hijo de don Juan, explica que su padre se enfermó el lunes cuando los periodistas llegaron a su casa a decirle que la persona con quien se había estado carteando era el Unabomber. Los reporteros del New York Times tuvieron que esperar hasta este miércoles para que don Juan se recuperara y pudiera acompañarlos.

Y don Juan acepta narrar todo, desde el principio:

“Allá por 1945, cuando apenas andaba rozando los 17 años, me fui a trabajar a los Estados Unidos, me ocupé en diferentes ranchos de Nuevo México y Texas. Al final me quedé a trabajar en Terlingua; ahí conocí a David, él se me acercó para pedirme que le enseñara el español y no pude negarme. Aprendió pronto, en tres meses y medio ya hablaba y escribía perfectamente nuestro idioma. Dice que yo le salí buen maestro, aunque yo nomás tengo dos años de escuela, no estudié más, pues muy niño, a la edad de ocho años, me quedé huérfano y tuve que ayudar a mis hermanas”.

- ¿ Y cómo conoció a Teodoro?

“David me pidió que le escribiera una carta a su hermano dándole algunos consejos, pues dijo que Teodoro sentía rencor por sus padres”.

- ¿Cuál fue la reacción de Teodoro a sus consejos?

“Se molestó mucho, me dijo que si yo quería ser su amigo podía seguirle escribiendo pero jamás volviera hablarle de sus padres. En verdad los odiaba. Entonces yo pensé en invitarlo a mi casa para que viera cómo es la relación con mis hijos, cómo se respetan y quieren ellos como hermanos (tengo dos hijas y un hombrecito), me respondió que no tenía dinero, le ofrecí entonces pagarle el viaje, pero nunca aceptó. Hasta la fecha yo no conozco personalmente a este amigo, ni siquiera he visto una fotografía de él”.

“No, de ninguna manera; el que buena semilla siembra buena semilla levanta”.

“La tristeza. Siempre escribía cosas tristes, como la pobreza en que vivía y la lástima que sentía por nosotros porque la ley echó a mis hijos de Estados Unidos por no tener papeles”.