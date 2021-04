El 87% de robos a casas no se denuncian

Tomada de internet

Arturo Luján, director de Ficosec, indicó que otro problema que la gente sufre con mayor frecuencia es el robo, el cual es una situación grave.

Ejemplificó el que a un obrero que le roben un tanque a gas le echan a perder la quincena o el resto del mes, aparte de que seguramente ese delito no se va a denunciar, porque requeriría pedir un permiso al día siguiente sin goce de sueldo, además de que es engorroso dicho trámite.

Advirtió que se tienen serios problemas de cifra negra en robos a casa habitación con más del 87 por ciento; casi el 84% en robo a negocio, y también por distintos criterios jurídicos se ha identificado que hay un subregistro en esas carpetas.

Puede haber buen trabajo de la policía cuando transfiere la carpeta al Ministerio Público, pero ahí de pronto hay un “corto circuito” cuando tiene que pasarla al juez.

También los índices de efectividad se caen cuando no hay flagrancia y no hay imputado conocido, lo que quiere decir que cuando alguien roba la casa y no se tiene ni idea porque se hizo de noche, sin violencia, muy probablemente no van a dar con el responsable.

Luján Olivas agregó que esta será una carpeta de investigación que se va quedando en el olvido.