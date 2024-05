Claudia Julia Rayos López, Aída Esparza Ruiz de la Peña, Gloria Stephanie Ruiz Rubio y María Guadalupe Domínguez Valadez, son cuatro maestras que tienen un objetivo en común: educar con responsabilidad y amor; así como compartir su conocimiento a través de la enseñanza basada en el respeto y la empatía a niñas y niños chihuahuenses.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hoy se conmemora el Día del Maestro y la Maestra, una fecha que fue designada para honrar a todos los docentes y educadores de México.

En Chihuahua, la pasión y la entrega de las personas docentes es clara, ya que, desde su trabajo, estas mujeres han incidido de manera positiva en sus estudiantes, quienes incluso ya cuentan con una carrera profesional.

“Enseñar en la Sierra fue la experiencia más hermosa”

Claudia Julia Rayos López, nació en la ciudad de Chihuahua y egresó del Centro de Actualización del Magisterio; ella comenzó a ejercer en la Sierra Tarahumara en el año de 1998 y según sus palabras, esa fue una de las experiencias más hermosas de su vida laboralmente hablando.

“Ahorita ya tengo 27 años de servicio… Actualmente tengo 50 años pero desde que estaba chiquilla quise ser maestra. En la Sierra estuve casi ocho años y ahí aprendí mucho, ahí entendí lo que significa ser maestra. Trabajar con niños ha sido una experiencia maravillosa. Trabajar con pequeñitos de seis a doce años es sin duda, una maravilla”, expresó Claudia Rayos.

Aunque el ejercer la docencia en el Largo Maderal es donde ella vivió una de las mejores épocas; también fue complicado ya que, de alguna manera, no se está acostumbrado a las actividades y a la forma de vida que se vive en esa zona.

“Es complicado en muchos sentidos: en el tema de los servicios sanitarios, de la luz en donde pues todo es más carente, pero aprendes a vivir y cuando te adaptas a ello es hermoso; yo tuve que aprender a partir leña, a conocer los tipos de leña porque es un lugar muy frío, recuerdo que había años en los que a diario nevaba y había que buscar la manera de sobrellevar eso”, cuenta la maestra.

Debido a las condiciones, eso hacía que toda la comunidad fuera más unida y las y los docentes, se convertían de alguna manera en parte de la familia.

“En este trabajo, cada día es nuevo, cada día es otra experiencia; lamentablemente, a lo largo de mi carrera me ha tocado vivir situaciones en dónde inclusive y muy lamentablemente, alumnos han fallecido. Me acuerdo que en la Sierra tuve una experiencia en la que una de mis alumnas que falleció a causa de una enfermedad. A mí me tocó hacer los movimientos funerarios junto con sus papás y eso es triste porque se genera un vínculo”.

Actualmente y desde hace trece años, Claudia Rayos trabaja en la colonia Jardines de Oriente y para ella, el seguir ejerciendo su profesión, representa una gran responsabilidad.

“Además de ser facilitador de enseñanza, esto me ofrece las herramientas necesarias para que mis alumnos puedan aprender a enfrentar el mundo porque no es nada más el venir y plantear los aprendizajes que vienen en los programas; sino conocer realmente esa necesidad de las y los niños, esas alegrías, esas tristezas”, explicó.

Al preguntarle que representa el dedicarse a esto, ella respondió: “es maravilloso ser maestra; esto es algo que me apasiona, que me llena de vida… con esto se te quitan todos los males porque también las ocurrencias de las y los niños son muy satisfactorias”.

En ese mismo sentido, Rayos López refirió que es importante que se tomen en cuenta las necesidades reales de las y los docentes.

“El trabajo de un docente no es de 8:00 de la mañana a 12:00; hay que planear las clases, buscar materiales y crear algo diferente para las y los alumnos, siempre debe de haber una planificación y nuestro trabajo va más allá de un horario por ello, es fundamental que se nos tomen en cuenta y tengamos mejores condiciones”, finalizó.

“La construcción del mundo es la Educación”

Aída Esparza Ruiz de la Peña, es otro ejemplo de inspiración y para ella, la construcción del mundo es la educación.

“Yo estudié para ser guía Montessori en el Instituto Montessori de Atlanta, en Estados Unidos; empecé desde muy pequeña, cuando salí de preparatoria no sabía que estudiar; yo estudié en el colegio Montessori y en aquel entonces la directora me ofreció dedicarme a esto y es sin duda, una de las cosas más maravillosas”.

A los 18 años, Ruíz de la Peña, ya tenía su primer grupo. Se preparó en Atlanta y regresó enamorada de su profesión.

“Ya tengo 40 años dedicándome a la docencia, siempre lo he hecho en el colegio Montessori. Recuerdo mucho que cuando fui asistente de la guía ayudé a una niña que acababa de perder la vista, me dediqué a estar con Karla Herrera quien actualmente tiene el Centro de Estudios para Invidentes CEIAC… Yo iba a su casa todos los días ella tenía nueve años y yo 16, entonces yo iba a su casa, le leía, yo era sus ojos hasta la universidad y que egresó de derecho”.

Para Aída, es sumamente importante el platicar con sus estudiantes, enseñarles sobre la cultura y escucharles.

“Lo más lindo es la carita con lo que te dicen las cosas, la seriedad con las que te dicen las cosas por ejemplo, un día les pregunté ¿cómo se llama este contiene? y uno de ellos me decía: “América de Azul”, (cuenta entre risas), entonces me divierto mucho con ellos, claro, siempre desde el respeto y desde la pureza”.

Al cuestionarle a esta docente que representa su profesión, ella externó que es una gran responsabilidad.

“Para mí ser maestra es una gran responsabilidad porque no estoy trabajando con máquinas, estoy trabajando con los seres humanos y con lo más preciado que tenemos los padres entonces representa poderles transmitir mi amor, mi respeto y transmitir ese agradecimiento”.

A través de todos estos años de experiencia, Aída ha aprendido que dentro de los salones todo se olvida ya que los pequeños sólo viven el presente.

“Este es un gran servicio y si Dios me confió a estos niños y a estas niñas, es porque algo tengo que aportar, es una responsabilidad muy grande para seguirme preparando tanto en lo académico, pero mucho más en lo humano”.

Aunado a eso, Aída contó a esta casa editora que todos los días son diferentes y únicos ya que siempre hay otras respuestas y otras caras.

“Al final se trata de ver lo que cada niño trae en su interior, de desarrollar el potencial que tienen dentro de ellos y sacar la mejor versión de cada uno, así como el ir visualizando hacia donde van para que desarrollen su potencial”.

En tres palabras, para Aída ser docente es un privilegio, una oportunidad y una virtud.

“Esta carrera es una carrera de servicio, aquí nunca te vas a hacer rica; no es un sueldo, lo que te da esta profesión es genuino y ellos (las y los estudiantes), son unos grandes maestros.

En el marco de esta celebración, Aída aprovechó para mandar un mensaje a aquellos que han pasado por sus aulas.

“Yo sólo les digo que siempre tengan fe en ellos y que a todos los llevo en mi corazón y a mis colegas, les felicito y les mando un gran abrazo; saquen lo mejor de cada uno de sus alumnos. Esto hay que vivirlo con amor. La construcción del mundo es la educación… Mi respeto y admiración para cada uno de ellos”.

“Muchas veces, el aula es el refugio de los alumnos”

De acuerdo con la vivencia y el testimonio de Gloria Stephanie Ruiz Rubio, “muchas veces el aula es el refugio de los alumnos”, sobre todo cuando viven en contextos complicados en donde hay carencias en cuestiones económicas, de desempleo y de drogas.

Esta docente, trabajó por un buen tiempo por las Maquilas del 66 en Ciudad Juárez, la cual es una de las zonas más marginadas de la ciudad fronteriza.

“Ahí se veía mucha decadencia, mucha falta de economía, mucho desempleo y muchas drogas; pero a pesar de eso, la enseñanza y el trabajo a la docencia, te abren las puertas y te permiten conocer más detalladamente las problemáticas de las familias”, expresó.

Según lo que Stephanie recuerda, al principio fue difícil porque los insumos de ella, no eran iguales a los de ellos.

“Yo tenía que buscar estrategias para poder buscar trabajar con ellos; fue difícil los primeros meses y al final se logró una buena intervención, más que nada con los padres de familia; ya que, como son muy cuadrados o están muy cerrados de pensamiento al decir que el alumno ya que salga de la primaria ya trabajará en una maquila”.

Esta maestra siempre insistió que sus estudiantes podían ir más allá y que era posible tener un oficio o una profesión.

“En una ocasión, tuve un alumno nunca había comido pastel, esa fue una de las cosas que a mí me sorprendió mucho… Eso o que su regalo de Navidad, de Santa, eran 20 pesos y comer asado, eso nosotros lo vemos muy normal, pero no era así y yo me ponía a pensar en esas condiciones”.

Esas experiencias, la hicieron ser mucho más empática y más consciente.

"Duranre diez años he conocido de todo y la mejor enseñanza es dejar huella en cada uno de las personas que pasan por las aulas porque si de verdad no pueden ejercer un oficio o una profesión, es muy valioso que las personas tengan la oportunidad de leer y escribir".

A ella, la docencia le ha permitido ser muy perseverante por lo que al preguntarle que le diría a sus compañeros, ella refirió que den lo mejor de sí.

"El aula es muchas veces el refugio de los alumnos; por eso, es importante que se busquen estrategias, que se brinden clases dinámicas para que los niños aprendan".

De igual manera, Stephanie señaló que a través de la docencia, se puede conocer la problemática global que tienen los alumnos en las escuelas, abarcando desde el nivel psicológico, económico y moral.

"Una como maestra, tiene esa vinculación al hogar a la problemática del hogar y una se da una cuenta, desgraciadamente, de la economía, de la salud, de la vivienda y de todas las situaciones; si se hiciera una encuesta a los maestros, seríamos los más aproximados en conocer la problemática de un lugar".

Inspira, guía y diviértete

María Guadalupe Domínguez Valadez, de 28 años y quien da clases en un colegio privado, dijo que una de las cosas primordiales es inspirar, guiar y divertirse.

"Esto representa una gran responsabilidad, pasión y compromiso con la educación y el desarrollo de las personas, ya que somos guías y apoyo en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal", dijo.

Al cuestionarle que le diría a sus estudiantes, ella externó que se vale equivocarse pero nunca rendirse y busquen siempre lo que les haga feliz.

A sus colegas, "Lupita", hizo un llamado a que sean empáticos, comprensibles, creativos y con mucha pasión de enseñar, aprender y hasta jugar.

"Considero que la etapa de la infancia es muy importante ya que es donde desarrollan habilidades y conocimientos que les servirán para toda la vida", finalizó.

Esta celebración fue decretada en 1917 y se debe al presidente Venustiano Carranza; la elección de esa fecha fue gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de La Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la República en México.

Una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad.

Históricamente la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores, en la vida familiar y social y en la construcción de comunitaria.

En México, para el ciclo escolar 2018-2019, el Sistema Educativo Nacional (SEN) contaba con 2 millones 100 mil 277 maestros, de los cuáles 58.3% pertenecía a la educación básica, 20% a educación media superior y 19.7% educación superior, además un 2% participaba en el programa de capacitación para el trabajo.

La Educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos.