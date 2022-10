Duré 5 años amenazado por Corral: promotor de matrimonios gay

Ciudad Juárez.- Un caso de incomunicación y agresiones fue ventilado por un promotor de los matrimonios igualitarios en Palacio de Gobierno por parte del equipo de escoltas del entonces gobernador, Javier Corral.

De acuerdo con el testimonio de Patricio Medina Gutiérrez, en 2016 se presentó durante el acto de campaña del panista portando una manta a favor de la “adopción para parejas del mismo sexo”.

“Estuve apoyando a Corral por invitación de amigos, porque tenía una campaña de integración. Cuando me tomé la foto con la bandera gay. Tuvieron problema porque salían los de derecha panistas”, relató Medina Gutiérrez.

Luego logró tomarse una foto con Corral Jurado al ingresar a Palacio de Gobierno en diciembre, cuando Corral Jurado ya era gobernador. Después de la fotografía fue interceptado por policías municipales, quienes lo entregaron al jefe de escoltas, Juan Manuel, “El Capi”, Escamilla.

“Llego a Chihuahua invitado al evento por el PRD, de ahí salimos a caminar por la zona histórica, incluyendo Palacio de Gobierno, ahí se dieron cuenta que andaba y me metieron a Palacio de Gobierno por órdenes de Corral, amenazándome con encerrarme”, dijo.

“Duré casi dos horas, me quitaron celular y cartera. Con la amenaza que me procesarían a la cárcel por órdenes de él (Corral Jurado). Me ayudó que mandé mensaje a mis amigos de partido y se acercaron a Palacio”, continuó.

“En esas dos horas se me amenazó con ser consignado. Aunque no tenían motivo para hacerlo. Amenazaron con llevarme a encerrar”, agregó.

Luego de su encierro con Escamilla, Medina Gutiérrez aseguró que no pudo viajar a la ciudad de Chihuahua por amenazas en su contra.

“Duré cinco años con amenaza de no poder ir a Chihua-hua y no poder publicar nada de Corral”, comentó.

Medina Gutiérrez apuntó que no se atrevió a denunciar los hechos por miedo.

Patricio Medina Gutiérrez fue candidato a diputado por el cuarto distrito por el Partido de la Revolución Democrática en 2016. En sus redes sociales colgó un video en mayo de ese año señalando un recurso ante la asamblea electoral interpuesto en su contra por el entonces candidato Javier Corral.

“Recibí una notificación por parte de la asamblea municipal electoral de un recurso interpuesto en mi contra por parte de Javier Corral, candidato a gobernador del PAN. No puedo permitir que nos sigas amedrentando contra los derechos humanos de la comunidad gay que yo represento. No vamos a ceder contra tus intimidaciones”, dijo.

