Dos de cada tres a favor de Maru, afirman en desplegado

Chihuahua- En apoyo de la candidatura de Maru Campos rumbo a la gubernatura, 140 panistas formaron un desplegado a la opinión pública a través del cual aseguran que la actual presidenta municipal de Chihuahua, cuenta con el apoyo de más de 5 mil militantes que participarán de manera directa en la convocatoria interna del Partido Acción Nacional. Aseguran que dos de cada tres panistas votarían por Maru en elección interna.

“Hoy más de 5 mil panistas estamos listos para trabajar y hacerlo posible: dos de cada tres panistas en todo el estado, que participaremos activamente en la convocatoria que se emita internamente, apoyamos a Maru Campos como la mejor opción para conseguir un mejor futuro posible para Chihuahua, con honestidad y trabajo”.

En el desplegado se llama a cerrar filas con Campos, respetando los tiempos que marcan la ley y el partido, por ello se especifica que la publicación se trata de mera expresión de respaldo para quien consideran puede encontrar las soluciones de los chihuahuenses frente a las peligrosas decisiones del actual gobierno federal.

Entre los 140 militantes que firman el documento se encuentran los diputados estatales Rocío González, Jorge Soto, Patricia Jurado, Georgina Bujanda y Marisela Terrazas; los regidores de Chihuahua Adriana Díaz, Alfredo Chávez, Carlos Orozco y Germán Ávila, además de miembros del gabinete municipal como César Jáuregui, Marco Bonilla y Mario Vázquez.

Llama también la atención la firma de personajes que estuvieron en la estructura del gobierno de Corral como Carlos Reyes, exdirector de Vialidad y Francisco Turati, jefe de departamento en la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y Rogelio Loya, quien fuera jefe de departamento en la sub secretaría de Desarrollo Social en Juárez y en su momento militante cercano a Corral.

Destacan también las firmas de Daniela Álvarez, ex diputada Jorge Espino, ex diputado local; Carlos Aguilar Camargo, ex alcalde de Ciudad Camargo y ex diputado local; el Consejero estatal y nacional del partido, Jorge Puentes; la ex presidenta del PAN Municipal de Chihuahua, Paloma Aguirre, entre otros.