Divide a IP para no hacer compromiso

Chihuahua– Sin hacer compromiso alguno de modificación al acuerdo No. 127/2020, que ordena el cierre y suspensión de actividades en el estado, o presentar proyectos para reactivar la economía, el gobernador del estado y secretarios han llevado a cabo reuniones por separado con los gremios empresariales durante toda esta semana.

Lo anterior lo informaron por separado el presidentes de Canacintra, Antonio Valadez, y sus homólogos de Coparmex-Chihuahua y Coparmex-Cuauhtémoc, Jorge Cruz y Luis Pineda respectivamente, quienes también coincidieron en la necesidad de flexibilizar las restricciones a la economía, ya que las empresas no pueden permanecer más tiempo cerradas.

Por separado, la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, se entrevistó ayer a través de plataformas virtuales con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Fecanaco que comprende las Cámaras de Comercio de Chihuahua, Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez y Parral, y las delegaciones de Aldama, Meoqui, Saucillo y Guerrero.

Lo mismo hizo la funcionaria con los presidentes de Canacintra de Chihuahua, Juárez, Casas Grandes, Parral y Cuauhtémoc. Delicias no estuvo presente.

Alejandra de la Vega también sostuvo por la tarde del jueves 12 de noviembre una reunión con los presidentes de la Federación de la Coparmex comprendida por los centros patronales de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes.

Otra reunión de trabajo, presidida en Palacio de Gobierno por el titular del Ejecutivo estatal, Javier Corral se llevó a cabo con empresarios Edibray Gómez, Samuel Kalisch, Miguel Guerrero, Carlos Murguía, Luis Antonio Corral, Enrique Terrazas y Álvaro Bustillos.

Al respecto, Antonio Valadez García, indicó que el gobernador puede tener una mayor relación con los grandes empresarios, sin demeritar al resto, “pero a veces hay empresas que son top y quieren ver cómo se les puede escuchar y ayudar”.

Señaló que de repente hay ciertas invitaciones para algunas personas y otras no, pero básicamente la máxima autoridad para el gremio empresarial es Alejandra de la Vega, y a ella se le han planteado las propuestas y escenarios que tienen hoy las empresas en el ámbito de la pandemia y las restricciones que se han dado para trabajar.

‘No hubo compromiso concreto’: Canacintra

El presidente de la Canacintra Chihuahua, informó que, en la reunión de trabajo realizada ayer vía Zoom con la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, no hubo un compromiso concreto, sólo se llevó los comentarios y propuestas de cada uno de los presidentes de la Canacintra de Chihua-hua, Juárez, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes.

Detalló que entre las propuestas que se presentaron estuvo la de no considerar negocios esenciales y no esenciales, sino permitir en forma escalonada que todas las empresas puedan abrir, ya que es mucho el sacrificio.

Detalló que se puede proyectar la apertura de unos días sí y otros no, para que de alguna manera se reactive todo, pero no al mismo tiempo.

Antonio Valadez precisó que también se tendría que considerar el riesgo al propiciar el cúmulo de gente en algunos giros y permitir su operación de forma limitada, como es el caso de los salones de eventos.

Indicó que las propuestas se subirán a la Mesa de Salud para ver cuál es la continuidad después de terminar el jueves de la próxima semana el período del acuerdo publicado el pasado 4 de noviembre.

Recordó que hoy y mañana se dará la suspensión total de actividades para diversos negocios, como se llevó a cabo la semana pasada, lo cual fue algo favorable, ya que según se ha informado, en los hospitales, aunque siguen saturados, la demanda ha bajado.

Indicó que los industriales saben que no se puede abrir la economía de tajo, y es importante que los representantes de los diversos sectores hagan sus propuestas sobre cómo reactivar la economía, a fin de que las autoridades puedan hacer una planeación estratégica para la reactivación económica y la contención de los contagios de Covid-19 y defunciones.

Destacó el hecho de que haya apertura de las autoridades para escuchar a los sectores productivos para diseñar un plan económico y que la Mesa de Salud también pueda tomar sus decisiones sobre la movilidad y actividad económica.

Pidió propuestas pensando si esto sigue en rojo: Coparmex

En tanto, el presidente de la Coparmex-Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, informó que durante la reunión del Consejo Coordinador Empresarial realizada vía Zoom con la secretaria Alejandra de la Vega, estuvieron los presidentes de los 18 organismos afiliados.

Señaló que la funcionaria “escuchó, no llegamos a ningún acuerdo todavía y pidió que se le presentara algo real, ciertas cosas que necesitamos sobre todo pensando si esto sigue en rojo”.

Cruz Camberos apuntó que lo interesante es ver cómo hacernos más creativos para sacar adelante la economía y garantizar la salud de los chihuahuenses.

El presidente de la Coparmex dijo que se habló de planes de reactivación económica, pero se vuelve a lo mismo, de que el Gobierno del Estado ya no tiene dinero y sería un tema de endeudar más al Estado.

Indicó que no habría compromisos del Gobierno hasta que no se le entregue las peticiones formalmente por escrito para su análisis, pero éstos no los tomaría la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, sino el gobernador Javier Corral.

‘Ya no es factible que sigan cerrados los negocios’

El presidente de Coparmex-Cuauhtémoc, Luis Pineda Santos, informó que hay empresarios que ya no pueden más y están al borde de la anarquía, de abrir sus negocios, aunque no se les permita.

Indicó que no es algo que como confederación patronal estén de acuerdo, pero esa narrativa está en algunos grupos, hasta ahora reducidos.

Observó que la idea era tener un acercamiento para analizar el problema de salud que es contemplado por el Consejo Estatal de Salud al que se le da el voto de confianza para implementar medidas de contingencia.

Sin embargo, éste sólo atiende los puntos del ámbito de la salud, lo cual es uno de puntos que han estado contrastado, ya que no se tiene representación empresarial.

Ante la secretaria se expuso que de aquí a que llegue una vacuna y se pueda aplicar, no puede ser factible mantener ya estos cierres.

Señaló que han sido responsables y solidarios con la estrategia, sin embargo, plantearon que no será posible continuar con los cierres totales, porque cada vez se debilitan cada vez más.