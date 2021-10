Divide a diputados tema de autos ‘chuecos’

Chihuahua— Diputados federales y locales manifestaron una diversidad de posturas respecto de los mecanismos para la garantía de la propiedad de carros chuecos que anunció Andrés Manuel López Obrador ayer por la mañana, mencionando forzados cambios en la legislación aduanera, potenciales conflictos con sectores automotrices, un negativo impacto ecológico, mejoramiento de la calidad de vida, entre otras.

Se dirige a un mercado muy diferente: Óscar Castrejón

El diputado local de Morena, Óscar Castrejón, indicó que la propuesta del Ejecutivo Federal se dirige a un sector que no es el mercado meta de las agencias de automóviles nuevos y seminuevos, así que no afectaría a las agencias automotrices y consideró que los argumentos sobre el impacto ecológico se basan en mitos, dado que en las leyes de tránsito locales se establece que dichos vehículos son motivo de sanciones y esto no se presenta con regularidad.

Se debe de tomar en cuenta la ley aduanera: Patricia Terrazas

La diputada federal panista, Patricia Terrazas, dijo que si bien, AMLO no mencionó nada respecto de una regularización, para que esto sucediera se tendría que reformar la Ley Aduanera, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derechos y el cálculo del Impuesto Sobre la Renta.

Resaltó que el anuncio del presidente es confuso, pues no habla de manera clara sobre una posible regularización de las unidades ni los esquemas para evitar violar los reglamentos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Se deben conformar mesas de trabajo: Georgina Zapata

La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos en el Congreso del Estado, diputada Georgina Zapata, colocó esta necesidad dentro de una responsabilidad colectiva y llamó a la conformación de mesas de diálogo para tratar el tema.

En específico, habló de crear una mecánica que les permita a las familias el tener un medio de transporte y una matrícula que les dé certeza legal sobre la propiedad, cuidando los aspectos ambientales de una potencial regularización, además de los esquemas administrativos pertinentes.

Asunto prioritario para familias de bajos recursos: Lilia Aguilar

La representante del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, consideró que la propiedad de este tipo de vehículos es de gran importancia para las familias de escasos recursos y esta medida tendrá un impacto en temas de seguridad, al identificar a todo el parque vehicular que se utilice para cometer delitos.

Destacó que desde años pasados se ha insistido en la necesidad de empadronar a todo el parque vehicular para inhibir los actos criminales, que sobre todo en la frontera, se cometen con vehículos sin identificar.