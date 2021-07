Divide a diputados ley de protección a funcionarios

Chihuahua.- La iniciativa que estaría por ser presentada ante la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado para definir asignarle escoltas al gobernador, secretario General, fiscal y secretario de Seguridad Pública, divide las opiniones de legisladores locales, ya que mientras varios de ellos adelantaron que la votarán en contra, debido a que la administración estatal no está en condiciones de hacer esos gastos, otros señalaron que la revisarán a fondo y de aprobarla estará acotada en cuanto a tiempo y disposición de personal.

La diputada de Acción Nacional, Rocío González, comentó que en su caso, podría votar a favor de la iniciativa si es para mandos que realmente estuvieron en áreas de riesgo, ya que son quienes corren los peligros. En el caso del gobernador, expresó que, solamente debería ser una seguridad personal acotada a un equipo reducido y máximo por un año, ya que cuatro años sería un exceso, en especial porque fue el mismo Javier Corral quien eliminó la seguridad para los funcionarios que habían dejado el cargo. Recalcó que, mientras el secretario de Seguridad y fiscal, podían justificar tener por un tiempo escoltas estatales, no es el caso del secretario general de gobierno.

El diputado del PRI, Omar Bazán, declaró que votará en contra de la iniciativa en caso de que sea presentada, debido a que la situación del estado no es para desperdiciar recursos en funcionarios que no cumplieron con el encargo de proteger a los ciudadanos. Expresó que, todos los que quieren tener una escolta con cargo al erario una vez que salgan del cargo, tienen los recursos para pagarse seguridad personal, mientras que el resto de la población no está en esas condiciones.

El diputado y coordinador de Morena, Miguel Colunga, declaró que la iniciativa difícilmente pasaría con la aprobación de los diputados, por lo que adelantó que la votará en contra, ya que es injusto que mientras los médicos y enfermeras han muerto por no tener el equipo necesario para prevenir contagios ante la pandemia, funcionarios que tienen los recursos a su disposición quieran que, por años los habitantes de Chihuahua les paguen por su protección, además de que los resultados que han dado no justifica que se siga gastando en ellos.

El diputado de Morena, Gustavo de la Rosa, expresó que estaría de acuerdo con la medida, pero no porque el gobernador lo amerite o los demás funcionarios, sino que es para darle seguridad a quienes están por entrar a los cargos, ya que si la rechazan se envía el mensaje de que una vez que salgan de los puestos, quedarán vulnerables, lo que podría afectar a su desempeño. Sin embargo, recalcó que los funcionarios salientes deberían tener equipos de seguridad pequeños, de 4 agentes para cubrir dos turnos y en casos extremos reforzarlo.

El diputado local panista, Jesús Villarreal, comentó que está de acuerdo con la posibilidad de asignarles seguridad a los funcionarios salientes. Indicó que, la iniciativa no ha llegado a los integrantes de la Comisión de Seguridad, por lo que se pronunció por esperar a que sea turnada para hacer un análisis del alcance, los detalles y las implicaciones que tendría para el Estado.

El diputado local, Arturo Parga, señaló que está a la espera de conocer la iniciativa, pero de manera preliminar pareciera que no se justifica retirar agentes de las áreas en que son necesarios para estar cuidando a los funcionarios estatales, aseveró que solamente bajo un esquema claro y austero podría darse la aprobación, además de que se tiene que evaluar si están en riesgo y de qué clase una vez que dejen el cargo. Comentó que, cuando tengan la iniciativa la revisarán a fondo para poder emitir un posicionamiento con todos los elementos, pero de entrada, pareciera que no se justifica en un entorno en el que los recursos serán limitados.

El legislador por Nueva Alianza, René Frías, mencionó que, la propuesta podría ser aprobada en caso de que sea revisada a fondo y determinar los alcances. Apuntó que la tendrían que condicionar a la situación y a cada cargo, debido a que si pueden estar expuesto a algún riesgo, además de que en otras entidades ésta es una práctica recurrente.