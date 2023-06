Divide a Ayuntamiento crear Órgano de Control

Nuevo Casas Grandes.- A casi dos años de haber desaparecido, el Órgano de Control Interno no ha podido ser reactivado porque no se han podido poner de acuerdo los integrantes del Cuerpo Colegiado de Cabildo y el Gobierno Municipal, por lo que pese a haberse discutido de nuevo el tema, igual no se llegó a ningún avance.

El tema fue abordado por la regidora de la cartera de Desarrollo Urbano y Ecología, Cinthia Rubio Tavares, durante la sesión ordinaria de Cabildo ayer, enumerando temas que han estado en discusión del Ayuntamiento pero sin seguimiento, denuncia o sanción, por lo que consideró que la figura del Síndico “no es suficiente”.

PUBLICIDAD

En ese sentido, urgió a sus compañeros a sacar adelante el proyecto del Órgano de Control Interno, para que no todo quede en observaciones y que se tenga una vigilancia más objetiva en el uso de los recursos públicos.

En la discusión del tema, para los regidores, la alcaldesa Cynthia Marina Ceballos Delgado, es quien debe organizar todo y diseñar el proyecto para presentarlo luego al cuerpo de Cabildo para su análisis, mientras que la presidenta señaló que lo propio, sería que los integrantes del Ayuntamiento se hagan cargo de ese proyecto.

Al final de la sesión ordinaria, ninguna de las partes se puso de acuerdo y “la urgencia” de contar con un Órgano de Control Interno siguió en el limbo, por lo que el tema volverá a quedar en la antesala de las propuestas, en espera de que sea resuelto y comience a avanzar la integración del ente fiscalizador.

De no haber un acuerdo en las próximas sesiones, el proyecto de reactivar el Órgano de Control Interno tendrá que esperar medio año para que se asigne un presupuesto y empiece a operar hasta el 2023.