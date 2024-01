Disputan viñedo Bankaool y Jaime Galván

Chihuahua.- El empresario Jaime Galván Guerrero, propietario de Productora de Vinos Cavall 7 S.P.R. de R.L. de C.V., denunció por robo y despojo al banco Bankaool, luego de que la institución tomara posesión la semana pasada del rancho El Halcón, donde están los viñedos.

La institución bancaria asentada en Delicias informó que había dado por terminado un contrato de arrendamiento que tenía con Galván Guerrero, pues es propietaria del inmueble, por un supuesto incumplimiento en las obligaciones del arrendatario. Sin embargo, ayer, el empresario informó que personal de Bankaool encabezado por Isaac Chaves, había tomado por la fuerza y de forma ilegal, con hombres armados, las instalaciones sin que hubiera incumplimiento alguno del contrato de arrendamiento celebrado desde diciembre de 2021.

“Hago un llamado a no confiar en Bankaool, que dicen ser el banco de Chihuahua. Que no saquen créditos con ellos, ya que en las primeras horas en las que se pudiera presentar un incumplimiento los van a ir a despojar de sus propiedades o de sus demás bienes contratando gente armada para realizar sus despojos, todo ello como unos verdaderos delincuentes”, dijo Galván Guerrero.

El pasado cuatro de enero, en un breve comunicado de prensa, Bankaool informó que había terminado “de manera anticipada el contrato de arrendamiento con la empresa Productora de Vinos Cavall 7, S.P.R, propiedad del señor Jaime Galván, relacionado con el predio Rancho El Halcón, conocido como Viñedo Cavall, ubicado en Saucillo, Chihuahua”.

Indicó que celebró “un contrato con la referida empresa para el uso y goce temporal del inmueble (Viñedo Cavall), sin embargo el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato por parte del arrendatario ha ocasionado la toma de posesión de la propiedad por parte del banco. Es importante resaltar que en todo momento se han respetado los derechos del arrendatario, siguiendo los procedimientos establecidos en el propio contrato”.

Ni Bankaool ni el propietario del viñedo Cavall revelaron montos del contrato referido que entró en etapa crítica, pero de acuerdo a versiones no oficiales el crédito por el que el banco habría tomado la posesión de El Halcón ronda los 300 millones de pesos.

DESMIENTE Y ACUSA GALVÁN A BANKAOOL

Tras la información difundida por Bankaool, Galván Guerreo dio a conocer “la verdad de los desafortunados hechos ocurridos el día dos de enero”.

En primer término, dijo, la persona moral denominada Productora de Vinos Cavall 7, el veinte de diciembre de 2021, celebró un contrato de arrendamiento con el carácter de arrendataria, con la moral Bankaool, en carácter de arrendadora, por el inmueble donde estaba asentada su producción. En dicho contrato, se estipulo como fechas de pago el 31 de diciembre de cada año, siendo la primera anualidad a pagar el día 31 de diciembre de 2023.

“Derivado del contrato de arrendamiento, Cavall 7 ha tenido la posesión de los inmuebles, ya que en los mismos tiene instalados todos los instrumentos y herramientas necesarios para la producción y embotellamiento de vino, cultivos diversos, eventos sociales, y demás labores relacionadas con su objeto social, así como el personal que labora para ella entra y sale de dichos predios sin limitación alguna”, indicó.

El dos de enero, cerca de las 11:30 de la mañana, al encontrarse junto con personal que labora para Cavall 7, en los inmuebles objeto de arrendamiento, “fuimos sorprendidos por aproximadamente veinte personas, algunas de ellas armadas con pistolas y rifles, quienes empezaron a amedrentar al personal (...) nos gritaban que teníamos que salirnos del rancho ya que ellos iban a tomar posesión”.

Afirmó que entre las personas que arribaron de forma inesperada se encontraba el señor Isaac Chaves Chaves, “quien en conjunto con su hermano Moisés Chaves Chaves son accionistas de la institución financiera Bankaool”.

Asimismo, estaban otras personas que trabajan para dicho banco y que conoce a razón de la relación comercial que sostiene con la institución, a quienes les preguntó qué estaba pasando, a lo que le respondieron que la renta se había vencido el día 31 de diciembre pasado y que ya tenía dos días de retraso en el pago.

Argumentaron, informó Galván, que por la falta del pago tenían que salirse inmediatamente del rancho, ya que ellos (Bankaool) eran los dueños.

Tras llamar a sus abogados y a la Policía, indicó, pidió al personal que labora en el viñedo quedarse hasta que llegara el apoyo legal, pero transcurrió mucho tiempo para ello debido a que el viñedo esta fuera de la mancha urbana, entre Delicias y Saucillo.

“En ese lapso, los hombres armados lograron sacar al personal que labora en el rancho apuntándoles en la cabeza, amenazándolos de muerte y golpeándolos, por lo que me resguarde en una casa familiar ubicada dentro del rancho, donde me rodearon personas armadas y me gritaban que saliera para sacarme del rancho y sino, entrarían por mí por la fuerza”, declaró.

Por ello, acusó a Bankaool de contratar gente armada, incluso exmilitares, uno de ellos con el porte de arma de vencido, para despojar ilegalmente a Cavall de la posesión legitima que tenía sobre el inmueble, sin seguir los procesos legales indicados para ello, “suponiendo que no hubiera pagado la renta, puesto que apenas era el día dos de enero de 2024 y los días 31 de diciembre de 2023 y el primero de enero de 2024 fueron inhábiles. Ni siquiera me encontraba vencido en el pago”.

DENUNCIA POR ROBO Y DESPOJO CONTRA EL BANCO

Para el empresario, Bankaool cometió el delito de despojo, con mentiras como la falta de pago de la renta y, además, con el falso argumento de que no estaba al corriente en la cuenta del servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hecho totalmente falso.

Además del despojo, Galván Guerrero denunció una actuación gangsteril del personal de Bankaool y de sus abogados, Iván Corral y Francisco Martínez Valle, “así como la gente armada que contrataron y que fueron quienes expulsaron del rancho al personal y familiares míos”, a quienes no les permitieron sacar las herramientas, ni tampoco diversos bienes muebles, vehículos, obras de arte, tanques de vino, barricas y demás bienes propiedad Cavall y de él mismo.

Debido a que todo eso se quedó dentro del inmueble, el empresario consideró que también Bankaool cometió el delito de robo.

“Una vez que sacaron del rancho a la mayoría del personal del viñedo, aproximadamente en una hora, comenzó a llegar la Policía Municipal de Delicias y la de Saucillo, así como personal de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, todos nos decían que ya iban a parar el desalojo y que entrarían al rancho, ya que al entrevistarse con Isaac Chaves y otro abogado, Fernando Ruiz Ituarte, siempre informaron que no contaban con una orden judicial para sacarnos, lo cual se encuentra documentado en video”, declaró. “Transcurría el tiempo y las autoridades no hacían nada, y poco a poco se fueron retirando del lugar indicando que no podían actuar”.

Así, por las acciones del banco, el tres de enero presentó la denuncia formal en contra de Bankaool, contra su personal y quien resulte responsable por los delitos cometidos en contra de Cavall 7.

“Quiero desmentir los comunicados de prensa que ha publicado Bankaool, en ningún momento siguieron las formalidades legales, cometieron diversos delitos y no fueron apoyados por autoridades del estado como ellos argumentan, todo fue realizado al en la ilegalidad y apoyados por hombres armados que fueron contratados para lograr el despojo del viñedo”, asentó.

EL VINO CAVALL SEGUIRÁ PRODUCIÉNDOSE: GALVÁN

El empresario deliciense aseveró que además del contrato de arrendamiento que derivó en el despojo, existen diversos contratos de apertura de crédito celebrados con Bankaool, los cuales, a la fecha en que se cometieron los delitos denunciados, tampoco se encontraban vencidos, por lo tanto, tampoco pueden ser usados como pretexto a dicho acto ilegal cometido por la institución financiera y su personal.

“Cuento con documentos que prueban el hecho de que la moral Productora de Vinos Cavall 7 se encontraba al corriente de sus obligaciones para con Bankaool, y pongo a disposición de los medios de comunicación dichos instrumentos jurídicos para que puedan constatar directamente la verdad de los hechos”, declaró.

Además, indicó que cuenta con más de 20 testigos dispuestos a declarar en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía del Estado, pues es gente que presenció los hechos directamente y fue víctima de las amenazas realizadas por la gente armada contratada por el banco con la finalidad de que abandonaran la propiedad.

Insistió en que los chihuahuenses no deben confiar en Bankaool por su actuación fuera del marco legal, sin agotar un juicio ni respetar el derecho de audiencia que todos deben tener.

“Bankaool y el despacho de Iván Corral y del exfiscal zona centro, Francisco Martínez Valle, actúan como gángsters, a partir de que tomaron el control del consejo de administración del banco los nuevos accionistas mayoritarios, los costarricenses Isaac Chaves y Moisés Chaves, quienes no tienen ningún arraigo en Chihuahua, no cuentan con familia en el estado o en el país, no cuentan con propiedades o arraigo, en cualquier momento pueden desaparecer dejando a la gente sin sus recursos; además, tienen una forma ilegal de proceder tal como ha sucedido con el suscrito, donde no les importa la gente, o si pudieron lesionar o matar a alguien, mucho menos les importa pisotear los derechos de las personas o de sus usuarios de servicios financieros”, aseveró.

Finalmente, afirmó que la Productora de Vinos Cavall 7 continuara con la realización de su objeto social, es decir, la producción, venta y comercialización de vino en todas sus presentaciones: Cavall 7, Cavall 5, Cavall 3 y Cavall Rose.