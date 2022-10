Dispara la pandemia casos de alcoholismo

Ciudad Juárez.— A causa de la pandemia, el consumo del alcohol en personas entre los 12 y 65 años ha tenido un aumento del 30 por ciento en el estado de Chihuahua durante 2022, de acuerdo con datos del Centro de Integración Juvenil A. C. (CIJ), que indican que la ingesta de esta sustancia se ha elevado en un 45.5 por ciento en hombres y un 22.6 por ciento en mujeres con respecto al 2021.

Adrián Ríos, director de dicho centro, explicó que la pandemia evidenció los problemas de salud mental que tienen los habitantes de esta ciudad fronteriza, así como la falta de convivencia familiar, violencia, ansiedad y estrés por la contingencia, lo que provocó que la ciudadanía buscara refugiarse en el alcohol.

“El simple hecho de no saber convivir como familia hizo que se disparara la ansiedad, la regulación del estrés, que aumentara la violencia… tenemos muy pocas alternativas para convivencia y el alcohol se vio de una forma trágica porque correspondió a ese aliciente de la contingencia; el problema ya lo teníamos, pero con la contingencia se disparó”, explicó el médico.

Crece consumo entre mujeres

Ríos señaló que la ingesta del alcohol y otras sustancias también ha tenido un impacto en las mujeres, lo que ha provocado que las cifras en el consumo se igualen a las de los hombres.

De acuerdo con el CIJ, la ingesta de alcohol en mujeres se ha elevado un 10.3 por ciento durante 2022, mientras que en los hombres la cifra es 29.9 por ciento mayor.

“Se ha visto que en el consumo de alcohol y las drogas la mujer se está igualando, no para parecerse al hombre, pero sí al sentirse en esta igualdad”, mencionó.

Ríos explicó que el consumo del alcohol en las familias se ha normalizado a tal grado que para los infantes y adolescentes es común ver a un adulto bajo sus influjos, lo que los convierte en sujetos vulnerables para comenzar desde muy temprana edad en el mundo del alcoholismo.

“Una de la hipótesis es que el alcohol es como una automedicación: cuando se nos dificultan regular ciertas emociones, o cuando queremos evadir ciertas realidades, el alcohol sirve en ese sentido, y como el alcohol es una droga legal que no es prohibida, es muy accesible y está normalizada, el consumo familiar por eso se dispara”, dijo.

Alcohólicos Anónimos: rehabilitación en 12 pasos

Alcohólicos Anónimos A.C. (AA) ha apoyado durante 87 años a las personas que sufren de la enfermedad, la cual provoca fuertes cambios en la vida de quienes la padecen, tanto en el núcleo familiar y el laboral como el social.

De acuerdo con datos de los Grupos de Central Mexicana de Servicios Generales, se estima que de un aproximado de 500 juarenses que ingresan para tratar la enfermedad del alcoholismo, un 12 por ciento realiza su rehabilitación, y de acuerdo con cada caso este proceso puede tener una duración de meses e incluso años.

Luis Fernando R., delegado de Servicios Generales del área norte de AA, explicó que tiene 32 años de sobriedad tras el apoyo que recibió en estos grupos para salir de dicha enfermedad, que es un ‘disolvente de familias’, refirió.

“El alcoholismo nos genera problemas económicos, el beber y gastar aquello que está destinado para la familia, y empezamos a hacer cosas dándole prioridad al alcohol”, apuntó.

También Raúl H. fue una de las personas que logró rehabilitarse, aunque su proceso no fue sencillo y vivió un viacrucis para salir de dicha enfermedad, explicó.

El papel de la sociedad

“El alcohol siempre estuvo ahí, que no lo reconociera era otra cosa; la sociedad te impone que debes consumir alcohol porque eres hombre y tienes que beber: si no bebes no te acepta la sociedad y se molestan algunos amigos porque no bebes. Cuando el alcohol es un problema te alejas de la sociedad, y ya cuando pasa eso la sociedad ya no interesa”, expresó.

Compartió que fue a los siete años de edad cuando consumió alcohol por primera vez, al notar que su padre lo hacía y eso le producía alegría, pero fue hasta su adolescencia cuando incrementó la ingesta de esta sustancia.

Raúl compartió que el momento en que se dio cuenta de que el alcohol estaba siendo un problema para su vida fue cuando su esposa se separó de él, momento en que tocó fondo y gracias a uno de sus ‘amigos de parranda’ conoció Alcohólicos Anónimos.

“La calidad de vida es mucho mejor ahora que estoy sin beber; físicamente, emocionalmente, soy otra persona”, explicó Raúl, y aseguró que AA fue clave para su rehabilitación.

Alcohólicos Anónimos tiene el propósito de llevar su mensaje a los jóvenes mediante foros en clínicas del IMSS, centros de salud, Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), sector maquilador o iglesias, con el fin de que las personas conozcan esta enfermedad y cómo puede perjudicar la vida de aquellos que consumen esta sustancia, se informó.

El delegado explicó que de manera anual llevan el mensaje a alrededor de 15 mil personas en esta ciudad.

Violencia y alcohol

El alcohol agudiza los casos de violencia de género, ya que esta sustancia puede potenciar el daño que se ejerce contra una mujer, que son las mayormente afectadas por sus parejas o exparejas, señaló Lidia Cordero, directora ejecutiva de Casa Amiga A.C.

En una muestra de la asociación que se realizó a un total de 18 mil 950 mujeres que acudieron por atención, del 2017 al 2022, se reportó que más del 80 por ciento de sus parejas o exparejas consumían drogas o alcohol.

Además, los datos indican que 45 por ciento de estos hombres consumían alcohol, mientras que el 32 por ciento algún tipo de droga.

“El tema de la violencia contra las mujeres no está a que el consumo de alcohol y drogas sea la causa de la violencia, sin embargo, sí se ve como un factor de riesgo de que la violencia puede estar escalada”, explicó Cordero.

Sin distinciones

45.5% creció el consumo de bebidas alcohólicas entre los hombres en la entidad

22.6% fue el incremento registrado en el caso de las mujeres chihuahuenses

12% de quienes piden ayuda para rehabilitarse terminan el proceso, estiman