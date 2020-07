Disfrazados de personal de Bienestar extorsionan a adultos mayores

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Autoridades y víctimas han advertido sobre una nueva modalidad de extorsión que afectaría directamente a personas de la tercera edad beneficiarias de becas del Bienestar.

Se trata de personas que acuden a los domicilios y se identifican como servidores de la nación, portan su vestimenta característica y por medio de engaños piden dinero para poder cobrar su beca, aseguró una víctima quien el día de ayer fue estafada con 2 mil 500 pesos.

La delegación de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua informó que en ningún momento se pide ningún tipo de aportación para recibir estas becas que son su derecho, por lo que pidió no entregar ninguna cantidad de dinero y denunciar.

El caso particular de una adulta mayor de 85 años enciende la alerta para quienes son beneficiarios. La mujer, quien no ha recibido su pago desde hace ocho meses y quien debería recibirlo por medio de un depósito bancario a su tarjeta, fue visitada ayer por una persona a quien describió como un hombre joven, que vestía la camiseta con los logos de Bienestar, sin embargo no contaba con ningún tipo de identificación.

Según la narración de uno de sus hijos, quien denunció la extorsión a El Diario, el hombre le pidió a la mujer una cantidad total de 3 mil pesos, sin embargo ella sólo contaba en ese momento con 2 mil 500 pesos los cuales le entregó.

Por su parte la Secretaría del Bienestar, a través de su portavoz Pedro Torres señaló que si bien algunos servidores de la nación siguen acudiendo a los domicilios para hacer trámites en casos específicos, estos nunca pedirán ningún tipo de remuneración por los servicios, por lo que los deben reportar de inmediato al teléfono 800-639-4264.

fcordova@diarioch.com.mx