Discurso de AMLO no es de presidente, afirma Corral

Agencia Reforma

Chihuahua.- Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Gobierno de Chihuahua, Javier Corral dijo que su discurso es más de campaña que de un estadista.

"Parece que él ya decidió iniciar de nueva cuenta la campaña electoral y decidió de nueva cuenta iniciarla en Juárez, como lo hizo en su primera campaña por la Presidencia", dijo.

"Porque es más el discurso en un activista político, que de un presidente de la República, ya no se diga de un estadista".

Pero lo que es peor, agregó, es que traten de responsabilizar a él como gobernador de una tensión entre México y Estados Unidos.

"Como si yo tuviera la posibilidad aquí de decidir abrir o cerrar las válvulas de las presas, o controlar a todos los productores o agricultores del Estado de Chihuahua".

Además, Corral consideró como una falta de respeto al pueblo de Chihuahua el que haya sido excluido por López Obrador de la gira por Ciudad Juárez.

"Tengo que lamentar el hecho que creo se da por primera vez en la historia de este Estado, en la que el presidente de la República no invita al gobernador, porque no se trata de mi persona. Se trata de lo que yo represento", manifestó.

"Yo fui electo democráticamente por el pueblo de Chihuahua en una elección muy amplia, una votación muy amplia y represento al pueblo de Chihuahua como gobernador del Estado".

Luego de clausurar el Encuentro Nacional Anticorrupción en la capital del Estado, fue cuestionado sobre su ausencia en la gira presidencial por la frontera.

"Para mí, él es el presidente de todos los mexicanos y yo no puedo ni excluirlo ni dejar de reconocer ese carácter. Pero es una falta de respeto al pueblo de Chihuahua, que es la investidura que represento. Y no deben mezclarse nunca las diferencias políticas, menos las ideológicas con el respeto a las autoridades legal, democrática y legítimamente constituidas".

López Obrador acusó a Corral de tener diferencias con su Administración por intereses de carácter partidista.

"Vengo a decirles que independientemente de las diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar porque ya basta de hipocresía, y hay que llamar a las cosas por su nombre, independientemente de las diferencias que tenemos con las autoridades de Chihuahua, nosotros vamos como siempre, a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua, que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo de Chihuahua", dijo.

Se reúne con agricultores que bloquean tren

El gobernador Javier Corral se reunió en Palacio de Gobierno, en la Ciudad de Chihuahua, con agricultores que mantienen bloqueado el tren desde hace más de un mes en Estación Consuelo, en el Municipio de Meoqui.

El panista les manifestó que el bloqueo a las vías del tren está mal enfocado y que en lugar de ser medida de presión para el Gobierno federal está afectando más a la gente.

"Mientras el presidente (Andrés Manuel) López Obrador estaba dando ese discurso de campaña (en Juárez), yo estaba entablando un diálogo directo con los productores de Estación Consuelo para plantearles todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, y pidiéndoles que en una conciencia de responsabilidad y de solidaridad con Chihuahua, se levante el bloqueo de las vías del tren", declaró.

Informó que les compartió su visión del tema respecto a que el Gobierno federal ni se inmuta con esa medida.

"Ellos (el Gobierno federal) quieren desestabilizarnos el Estado a nosotros. Ellos no sienten ninguna afectación porque no les duele la pérdida de empleos, ni les preocupa la afectación a las empresas", expresó.