Discriminación a adultos mayores llegará a Conapred

Chihuahua— Los negocios que nieguen el acceso a los adultos mayores por considerar que son parte del grupo vulnerable por el covid-19, se considerará discriminación y estos casos se canalizaran al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), comentó Nestor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH).

En este sentido aclaró que en varias cadenas comerciales se les orientó a establecer horarios especiales para los adultos mayores, con la intención de cuidar su salud, acción que varios sí realizaron y les ha funcionado.

Asimismo señaló que no todos los adultos mayores pueden acudir a esas horas y en muchos casos no tienen personas que los apoyen para realizar sus compras, por lo cual van en otro horario y no se les debe negar el acceso por su edad, de ser así se considerará discriminación.

Nestor Armendáriz comentó que, por ser entes privados,a los establecimientos comerciales no se les pueden emitir recomendaciones, sin embargo en caso se recibir alguna queja por discriminación a estas personas se les orientará hacia la Conapred.

Agregó que los adultos mayores no son personas que puedan contagiar a otras, sino al contrario, son quienes podrían tener complicaciones en caso de contraer el covid-19, pero no significa que se les debe negar el acceso a los comercios.

Cabe señalar que en la ciudad de Chihuahua hay varios comercios donde venden material de construcción hasta de venta de ropa, que han negado el acceso a personas que tienen más de 60 años.

