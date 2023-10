Diputados de Morena parecen representantes del centro y sur del país

Chihuahua.– A pesar de tener dos años en las legislaturas, los diputados federales y estatales de Morena no han logrado bajar un solo peso de recursos para el estado, a pesar de atravesar crisis humanitarias, tener carreteras en pésimo estado y nula inversión de infraestructura pública.

Así lo aseguró Alfredo Chávez, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, quien criticó también la indiferencia con que a su juicio, las autoridades federales han tratado el tema de la crisis migratoria.

“Tiene dos años de diputados y no han logrado bajar un solo peso para chihuahua, parecen diputados de los estados del centro y sur del país; no han luchado por el agua, no han luchado por las carreteras y no han luchado por los migrantes”, declaró el legislador.

Llamó a dar vuelta a la página en el tema de los cuadernillos, pues ellos como fracción votaron por la propuesta de Morena de investigar el caso, y en su lugar llamó a concentrar la atención en los temas torales que en la actualidad afectan al estado.

“Tenemos que trabajar en temas de migración, por el tema de carreteras por el tema de la nula inversión en infraestructura pública del Gobierno Federal, a eso lo invitaría a los diputados de Morena”, insistió.

El Grupo Parlamentario votó para que ene l próximo ejercicio de la Auditoría Superior del Estado, que está en este Congreso, investigue el tema. No hay ningún conflicto por parte de nosotros par que se investigue, hay que dejar de hacer política con esto y concentrarnos en los temas torales del estado

Afectando cadenas de producción y cadenas de suministro y esto implica el riesgo de pérdida de empleos

Chávez Madrid, llamó a los legisladores morenistas del Congreso local y del Congreso de la Unión, quienes dijo “tienen vara alta con el Gobierno Federal” a que gestionen visitas de trabajo de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que atienda la crisis humanitaria de Juárez.

“Tampoco ha venido la Canciller (Alicia Bárcena), cuando están cerrados los puntos fronterizos. A Morena no le interesa Chihuahua y sólo trabajan por cuotas electorales”, sentenció.