Difieren audiencia inicial

El Diario de Chihuahua / La alcaldesa con licencia y María Ávila Serna

Chihuahua— El juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez determinó diferir la audiencia inicial en contra de la candidata a la gubernatura por el PAN, María Eugenia Campos Galván, debido a que espera la resolución de un amparo promovido por la defensa de la alcaldesa con licencia.

El equipo legal de la panista también argumentó que no había condiciones para llevar a cabo el procedimiento, debido a que una noche antes les habían hecho llegar más material relacionado con la carpeta de investigación.

El mismo juzgador de Control coincidió con la defensa en que no existían las condiciones para realizar la audiencia inicial, debido a que era imposible que en seis días pudieran leerse las 26 mil fojas contenidas en 15 tomos y 3 cajas, con las cuales buscaban acusar a Campos por el delito de cohecho.

Mendoza aclaró primero sobre el amparo promovido por Campos Galván y su equipo de abogados ante la justicia federal, a fin de no iniciar de manera formal con el proceso, explicando que hasta el mediodía del martes no había recibido respuesta alguna sobre este documento, lo que no era un impedimento para empezar con la audiencia inicial.

Ante los ministerios públicos, así como las supuestas indiciadas María Eugenia Campos y María Ávila, así como su equipo de abogados, el juez comentó que no había condiciones para llevar la audiencia, ya que era imposible en seis días leer todo el contenido de la carpeta de investigación por parte de la defensa, lo que no garantizaba un proceso imparcial.