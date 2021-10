‘Dictamen de agentes agresores, esta semana’

Chihuahua— El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas, informó que esta semana se presentará un dictamen de la información relacionada a los dos agentes de la corporación, que estuvieron involucrados en la detención de un reportero de El Diario de Chihuahua, quien realizaba su trabajo al cubrir un accidente vial, pero fue agredido por ellos, continúan bajo proceso de investigación y suspendidos temporalmente de sus cargos.

“Estamos esperando la información del tema administrativo e interno. Vamos a esperar todo el informe tanto psicológico, físico. En estos días estaremos recibiendo. Ellos están inactivos en calle”, expresó el jefe policiaco.

Esto, para llevar una investigación por abuso de fuerza policial y vulnerar sus derechos humanos, por lo que se acudió ante la Unidad de Delitos contra el Servicio Público y se remitieron videos con motivo de la detención del periodista.

Además, ante la queja interpuesta por dicho agraviado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se rindió oportunamente el informe solicitado, adjuntándole la documentación solicitada y ambas autoridades se encuentran en la fase de integración de dichos expedientes.

Los elementos no pueden estar en funciones por el suceso que se cumplirá un mes de lo ocurrido, por lo que el Departamento de Asuntos Internos sigue de cerca el caso.

Los oficiales fueron canalizados a terapia psicológica y tendrán que ir a reentrenamiento a la Escuela de Policía, mientras se tiene una resolución final o un dictamen.

No obstante, la dependencia municipal reitera el compromiso de no coartar la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, además que las indicaciones del mismo presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, es no tolerar ningún tipo de abuso ni para la prensa o a los ciudadanos.

Aunque existen pruebas con videos del abuso de poder, los agentes deben pasar por protocolo por una investigación y el Consejo de Honor y Justicia, para determinar las sanciones o en su defecto, la suspensión definitiva de su cargo o incluso arresto y procesos.