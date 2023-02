Dice Mya estar ‘decepcionada de la justicia’

Chihuahua.– “Me siento muy decepcionada de la justicia; es más, no me cabe en la cabeza que mi agresor se haya amparado, todavía ni me la creo”, fueron las palabras de Mya Naomy, la joven que fue apuñalada 47 veces presuntamente por su exnovio, Érick D. B. C.

Mya acudió a la audiencia en los juzgados federales en la que el Ministerio Público intentó dar revés al amparo promovido por el acusado para evitar ser detenido tras haberse ordenado su aprehensión por un magistrado local.

En punto de las 9:30 de la mañana, llegó a la sede del Poder Judicial de la Federación acompañada por su madre, su tío y de un grupo de mujeres pertenecientes a diversos grupos colectivos feministas que se plantaron y con un megáfono exigieron justicia.

“Exigimos apegarse a los derechos humanos y a la perspectiva de género para no otorgar el amparo”, “juzgar con la perspectiva de género es un mandato de la Suprema Corte de Justicia, atiende jueza Gómez Peinado” y “justicia para Mya”, fueron algunas de las consignas que se colocaron en los barandales de las instalaciones, a las que ni los acompañantes ni los medios de comunicación tuvieron acceso.

Mya llegó desde Camargo en un vehículo que fue asignado por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres); antes de la audiencia se notaba un poco preocupada y temerosa por lo que pasaría después.

Ante esto, su tío Alex Saldaña Ramírez dijo que es muy importante que haya justicia y que no descansarán hasta que ésta llegue.

“Ella ahorita llega intranquila, llega temerosa; estamos muy desconcertados con el actuar de esta jueza, Flor Berenice Gómez Peinado, y pues qué desconcertante que no sea empática”, dijo el tío.

Asimismo, Martha González, de la Asamblea Feminista, expresó que algunas mujeres se organizaron para decirle y recordarle a Mya “que no está sola”, y que entienden el momento en el que se encuentra ahorita.

“Toda esta serie de cosas no son omisas, según ahorita nos iban a decir si nos iban a dejar pasar, pero lo que hacen es que revictimizan a la víctima y bueno, vemos también cómo ha sido dañada por el juez Estrada, cómo se la ha estado pasando regañándola. ¿Qué les pasa a este sistema de justicia?, está muy lejos de lo que significan los derechos humanos y la perspectiva de género”, refirió Martha.

La audiencia duró alrededor de cuatro horas, y al término de ésta, Francisco Arizpe, coordinador de la Fiscalía en Camargo, comentó que hasta el momento no hay una resolución final y que se ratificaron las medidas cautelares en contra de Érick D. B. C., quien por ahora podrá seguir el libertad el proceso abierto en su contra.

Además, dijo que esperarán a que las autoridades correspondientes informen qué pasará con el amparo que fue otorgado en días pasados.

“Hoy vinieron a presentar los alegatos que ya habían sido presentados y bueno, aquí logramos que se ratificaran las medidas cautelares y que se interpusieran otras, como el que se le pueda ubicar por GPS”, señaló Francisco Arizpe.

Hace un par de días, el fiscal de Distrito Zona Centro, Francisco Martínez Valle, dio a conocer que la búsqueda de Érick por parte de la Interpol, iniciada tras no poder localizarlo, “quedó en pausa”.

Mya fue agredida en octubre del año pasado y el presunto responsable no había sido aprehendido debido a que al momento del ataque era menor de edad.

El caso llegó al Congreso de la Unión para buscar que se incluya el feminicidio y la tentativa de feminicidio en el catálogo de delitos previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El acusado quedó con las mismas medidas cautelares decretadas con anterioridad y se le impuso además la colocación de localizador electrónico.