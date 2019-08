Detienen a 6 por privación ilegal de la libertad en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a seis personas, tres del sexo femenino y tres del sexo masculino, como presuntos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y robo agravado, luego de que fueran asegurados junto con dos vehículos en la zona de tolerancia, ubicada sobre el libramiento Gómez Morín de esta ciudad.

El hecho se presentó luego de dos reportes que se generaron a través del número de emergencias 911, uno de ellos a las 22:00 horas del día domingo 25 de agosto de 2019 desde las calles Quintana Roo cruce con 16ª de la Colonia Reforma, en el que se indicaba la posible privación ilegal de la libertad de un menor de 17 años de edad, y un segundo hecho a las 01:50 horas de la madrugada del día lunes 26 de agosto en el que se indicaba la posible presencia de personas armadas en la zona de tolerancia, describiendo un vehículo que pudiera estar relacionado en ambos hechos.

Luego de establecer un operativo de búsqueda se logran ubicar dos vehículos tipo pick up, uno de ellos marca Dodge, línea Ram en color azul, modelo aproximado 2001 y otro de la marca GMC, línea Sierra en color blanco, modelo 2000, en los que viajaban las siguientes personas:



*Daysi Leticia C. M. de 22 años de edad

*Nancy S. B. de 18 años de edad

*Alejandra Daymi T. G. de 15 años de edad

*Álvaro Jesús M. B. de 17 años de edad

*Bryan Mauricio G. R. de 17 años de edad

*Ivan Eduardo Ch. E. de 17 años de edad



Así mismo se informó que en uno de los vehículos se encontraba la víctima de privación de la libertad de nombre Gabriel Noel C. J. de 17 años de edad, el cual presentaba heridas en el rostro, haciendo mención que lo llevaban en dicho vehículo en contra de su voluntad.

Cabe señalar que en el último reporte se indicaba que los agresores ingresaron a varios centros nocturnos de la zona de tolerancia, amenazando a las personas que ahí se encontraban y obligándolos a que entregaran sus carteras y teléfonos celulares, logrando detectar entre las pertenencias de los detenidos ochos teléfonos celulares de diferentes marcas, así como una torreta de estribo tipo policial.

Tanto los detenidos, como los artículos asegurados fueron puestos a disposición del ministerio público.