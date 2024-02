Detectan el doble de tomas de 'huachicol'

Chihuahua.- Durante el mes de enero pasado, fueron 16 las tomas clandestinas detectadas en el ducto de Pemex que cruza Chihuahua desde Jiménez hasta Juárez, lo que duplicó el promedio mensual del año pasado, de sólo ocho perforaciones ilegales para robar gasolinas.

El reporte de Petróleos Mexicanos (Pemex) establece que en todo el año 2023 fueron encontradas 100 tomas ilegales, la mayoría herméticas de 12 pulgadas, lo que representa un promedio mensual de 8.33 casos detectados de hurto de hidrocarburos, también conocido como “huachicoleo”.

Las tomas de 10 pulgadas herméticas fueron 31 y las no herméticas del mismo tamaño fueron tres; las de 12 pulgadas contabilizaron 63 herméticas y tres no herméticas. Por ello, en total fueron 34 tomas de 10 pulgadas y 66 pulgadas, entre las selladas y las no selladas.

En el primer mes de este año, las tomas detectadas fueron las 16, todas herméticas de 12 pulgadas, mientras que de las otras no han sido reportadas.

Esta información fue presentada por Pemex en la Mesa de Seguridad Estatal que sesionó el pasado lunes 29 de enero, encabezada por el secretario general de Gobierno y el fiscal general del Estado, Santiago de la Peña y César Jáuregui.

De acuerdo con el mapa de incidencias elaborado por la paraestatal, la mayor parte de las tomas clandestinas fueron encontradas dentro de los límites municipales de la ciudad de Chihuahua y entre el kilómetro 50 y el 150 de la línea de conducción hacia ciudad Juárez, es decir, en la zona de El Sauz y sus alrededores, donde también fueron registradas al menos 12 ejecuciones durante el mes pasado, de las 34 que hubo en la toda la capital; presumiblemente los casos de homicidios violentos estuvieron relacionados con una lucha por el control del robo de hidrocarburos.

El mapa muestra que entre Durango y Jiménez, dentro del territorio estatal, fueron localizadas 13 tomas clandestinas; y entre Jiménez y Chihuahua fueron 21. Así, sumaron 34 en total en un tramo de ducto de alrededor de 230 kilómetros.

Dentro de la capital del estado, en la zona rural y urbana, fueron 28 las tomas ilegales encontradas, mientras que entre el kilómetro 50 y el 150 en la ruta hacia el norte, que conduce a Ciudad Juárez, fueron detectadas otras 26 el año pasado. Así, en un tramo de alrededor de 150 kilómetros de ducto, sumaron 54 de las 100 tomas ilegales.

El resto de las tomas, otras 12, fueron ubicadas en el tramo del ducto que corre desde El Sueco, municipio de Villa Ahumada, hasta la entrada de Ciudad Juárez.

Después de la reunión de la Mesa de Seguridad, El Diario publicó que el huachicol fue el tema que dominó el análisis de los mandos de las corporaciones y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

En la reunión estuvo presente personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), el superintendente general de Ductos Sector Chihuahua, Alejandro Trejo; el representante legal, Luis Alonso Siqueiros; y el jefe de Seguridad Física Zona Chihuahua, César Trinidad.

Consultado sobre esta situación Trinidad omitió dar alguna declaración pues señaló que se encuentran en un plan de reajuste. “Ahorita no puedo hablar porque estamos en un plan de trabajo, de negociación, de trabajo, de reajuste, por eso no puedo dar esa declaración. (…) Necesitamos mantener la confidencialidad”, precisó.

Anteriormente, El Diario también había documentado que de 32 investigaciones por huachicoleo o robo de combustibles en los ductos de Pemex durante 2022 en Chihuahua, la incidencia de este delito (carpetas de investigación abiertas, que pueden tener uno o varios presuntos responsables procesados) pasó a 127 casos en 2023, lo que representa un incremento del 297 por ciento, de acuerdo con las cifras finales del año pasado de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las carpetas de investigación abiertas por la instancia federal contemplan casos de varios puntos de la entidad, pero principalmente en los límites de las ciudades de Chihuahua y Juárez, así como en los poblados entre ambos municipios.