Desvió Desarrollo Económico 140 mdp de Ficosec

Chihuahua—El organismo de Desarrollo Económico en la Región Norte, con sede en Juárez, y la del Centro Sur, que incluye a Chihuahua, desvió el año pasado al menos 140 millones de pesos (mdp) pertenecientes al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), de acuerdo con las observaciones presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Así lo informó la diputada Leticia Ortega, presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, cuyos miembros revisan las observaciones preliminares de la ASE correspondientes al año fiscal 2020.

“Por ejemplo, Ficosec autorizó ministrar recursos por más de 88 millones a Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A. C., Región Norte, y más de 52 millones a Desarrollo Económico de la Ciudad de Chihuahua, región Centro Sur, mismos que debieron ser entregados a Fundación Ficosec A. C., según las reglas de operación del Fideicomiso, es decir, no se entregaron”, explicó la diputada de Morena.

En este caso, agregó, simplemente no se entregaron los recursos a Ficosec, institución que también presenta observaciones que serán valoradas con detenimiento durante las próximas semanas por un equipo técnico de asesores y diputados.

Otras instituciones que tienen observaciones a revisar por su importancia son la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, que presenta 29 observaciones; la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, que tiene 15, entre otras.

Leticia Ortega informó en días pasados que, en los informes que ha entregado la ASE, también se han encontrado 112 observaciones en el Instituto del Deporte por mal uso de recursos públicos.

“Al parecer, los Institutos del Deporte, de donde sean, no reportan absolutamente nada, son muy oscuros en sus cuentas y aquí en la información que hemos analizado tienen muchas observaciones”, comentó la legisladora.

La institución, que dirigió Juan Pedro Santa Rosa en el quinquenio de Javier Corral, tuvo durante el ejercicio de su gestión múltiples señalamientos por el manejo de equipos, ligas, torneos y recursos destinados a instalaciones icónicas que siguen sin funcionar, como la alberca de Santo Niño y la Ciudad Deportiva de Chihuahua.

Desde el Gobierno estatal pasado, también se cuestionó el manejo discrecional de los recursos de la dependencia, por lo que quedan pendientes los detalles de estas 112 observaciones, que podrían generar responsabilidades administrativas e inclusive penales en contra de exdirectivos de Deporte.