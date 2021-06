Destruye Salud miles de medicinas útiles

Tomada de internet

Chihuahua—Miles de medicamentos diversos, aparentemente caducos, fueron destruidos en el almacén de la Secretaría de Salud para después ser colocados en bolsas negras afuera del inmueble.

Sin embargo, según fuentes al interior de la dependencia –que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias-, entre los productos destruidos había algunos que aún estaban en buenas condiciones y les faltaban por lo menos 3 meses para caducar.

Entre esos fármacos se encontraban también 3 mil cajas de pastillas utilizadas para el tratamiento del sida que –de acuerdo con la fuente- tendrían un valor aproximado de 12 mil pesos cada una, lo que significa por lo menos 36 millones de pesos.

La destrucción masiva de medicinas, agregó, se dio tras una orden emitida por el director Roberto Leal Arteaga y se inició con dicho proceso desde hace un par de semanas, en la bodega de la Secretaría de Salud, ubicada en Avenida Industrias y Mercurio de la colonia Nombre de Dios.

La tarde de ayer, fue posible observar en dicho punto cuatro vehículos estacionados en fila para ser cargados con el material, que yacía empaquetado en bolsas negras dentro de un par de contenedores siendo custodiado por elementos de la Policía estatal.

Las fuentes consultadas indicaron que ese proceso “no se realiza estos meses” por lo que resulta extraña la medida tomada por el director del lugar, además de que es necesaria la presencia de personal de la Comisión Estatal para los Riesgos Sanitarios –Coespris-, situación que no ocurrió ayer.

“Está raro porque nunca habían hecho esto así. No en este tiempo. La destrucción de medicamento caduco, que se hace de manera normal, ya se realizó y este no sé por qué lo estarán destruyendo. Es decir, sí hay siempre una destrucción de drogas caducas pero eso ya se había hecho, además de que asiste la Coespris y ahora no vino nadie. Desde hace dos semanas están llevando a cabo esta destrucción”, indicó.

Cuestionada al respecto, Dalia Pineda, vocera de la Secretaría de Salud, aseguró que se trata de una práctica común que se realiza al momento en que se tiene el medicamento caduco y dejan que se acumule determinada cantidad para proceder a su destrucción, siendo la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) la encargada de realizar este procedimiento.

La vocera expuso que son operativos debidamente resguardados por elementos de seguridad y con esto evitar que se haga un mal uso de los productos por lo que descartó que esto genere desabasto en las farmacias de los centros de salud, pues se trata de medicinas que ya fueron sustituidas por aquellas que se encuentran vigentes. El Diario intentó contactar a la oficina de Comunicación Social de la Coespris para obtener su versión de los hechos, sin obtener respuesta.

