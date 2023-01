Destapan modalidad de tala clandestina

Chihuahua.— “Aquí nosotros vivimos como nos vengan; sólo Dios sabe… Aquí no hay seguridad, no hay policías, no hay nada en toda la sierra. Los temas de la tala clandestina y del desplazamiento continúan y pues, ¿qué te diré? sin duda estar aquí es muy difícil”, expresó Guadalupe, (nombre ficticio por cuestiones de seguridad y por miedo a represalias), quien es originaria de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique —municipio de Bocoyna, al norte de la Sierra Tarahumara.

Guadalupe, no es la única mujer que se ha tenido que enfrentar los problemas que existen en esta parte del estado de Chihuahua en la que habitan alrededor de 240 mil personas, puesto que a lo largo de los años, otros integrantes de diversas comunidades han denunciado todo lo que se vive en aquellas zonas e incluso, el hacerlo público les ha costado la vida a varios líderes ejidales y activistas.

De acuerdo con Citlali Quintana, becaria del Fondo para la Resilencia de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, (Global Initiative Against Transnational Organised Crime), pese a esta grave situación, -la cual persiste desde hace más de siete años-, las autoridades federales y estatales no han podido medir con cuánto se benefician los grupos delictivos por la tala clandestina.

“La tala clandestina tiene muchísimos años y ésta comienza desde que inician los aprovechamientos legales e ilegales, pero la diferencia que ahora vemos, es que a partir del 2015 y 2016 se convirtió en la entrada del crimen organizado a la explotación ilegal forestal; entonces, esta es la situación que nos parece más grave porque es la apropiación de uno de los medios ilegal, criminal y violenta de uno de los medios que es de vida para los pueblos originarios”, expresó Citlali.

Además, según la becaria esto representa también una pérdida para el estado y para las zonas que la Sierra Tarahumara provee de agua.

“Estamos hablando de las zonas bajas de los estados que son como las zonas de riego de Delicias y Meoqui, pero no hay que olvidar que la sierra también provee de agua al estado de Sinaloa y de Sonora por las diferentes presas que captan, entonces esto es sin duda, una pérdida muy lamentable y que nosotros no tenemos la capacidad para medir las dimensiones de esto”.

Sin índice de degradación ambiental ni afectación económica

Una de las cosas en las que ha fallado el Gobierno Estatal y Federal, es que no cuentan con un índice de degradación ambiental de deforestación ni en el país ni en Chihuahua.

“La Comisión Nacional Forestal (Conafor), tiene la obligación de tener ese índice. En una de las audiencias que tuvimos el año antepasado sobre el medio ambiente y la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, ellos se comprometieron a tener números de cuánto está costando en términos ambientales, pero también es necesario saber cómo afecta en términos económicos; es decir, ¿cuánto se está beneficiando a los cárteles que se ubican en la sierra, que trabajan desde allá y que están realizando este aprovechamiento ilegal del bosque?”, dijo Citlali.

Además, Citlali explicó que los conflictos en la sierra, han ido por etapas ya que en el 2015 y 2016 los integrantes del crimen organizado se asediaban de los predios particulares y ejidales, jalaban todo y dejaban áreas bien devastadas, mismas que cualquier persona que vaya por San Juanito o que vaya en el tren puede ver.

“Esta eso y ahora, también está el cobro de cuotas para los ejidos de la Sierra Tarahumara, algunos que decidieron jalar la explotación forestal pero también algunos que bajo presión y bajo amenazas están pagando sus cuotas al crimen organizado o están permitiéndoles la explotación directa la sierra. Además se sabe que muchos de los pueblos están bajo el control de la células de los cárteles y en varios lugares se tiene el control de los ejidos y de las empresas ejidales”.

En ese mismo sentido, la integrante del Fondo para la Resilencia de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional externó que la autoridad ya les ha dicho que con las leyes y las herramientas que tienen no pueden controlar estas problemáticas.

“Siempre hay excusas por parte de la autoridad y ahora, ya no se tienen denuncias por parte de la gente de las comunidades porque la mayoría de las veces, han tenido consecuencias en las que han sido amenazadas y asesinadas, en este momento nadie está denunciando ni alzando la voz más que ciertas comunidades que tienen una historia de lucha, de resistencia, de no permitir que su bosque sea saqueado”.

“Nosotros decimos que ahora el bosque es del crimen organizado pero siempre ha sido explotado de manera ilegal porque no son los pobladores los que se benefician más refiriéndome estrictamente a los pueblos originarios que son quienes tienen derecho al uso y disfrute de los recursos que habitan o al menos sería importante que se les consulte porque jamás se les ha consultado por las autoridades”.

Nueva modalidad de tala clandestina

Aunque como se dijo con anterioridad, la tala clandestina siempre ha existido de acuerdo con Global Initiative Against Transnational Organised Crime, anteriormente era algo que se denunciaba y se atendía de forma esporádica, pero a raíz del crimen organizado, actualmente es muy difícil llevar un control y una estadística.

“Esta es una fuente de ingresos muy alta, e incluso, no sé si mucho más, en este momento que el propio tráfico de narcóticos es una fuente de lavado de dinero y es lamentable que el Estado ni la Federación esté dando la atención, la diligencia, la voluntad política debida para atender la problemática y aunque hemos tenido reuniones, la respuesta siempre es la misma, no te dan una cifra, no saben cuánto representa ese dinero y era un compromiso que se tenía. Tenemos unas condiciones de estado en donde su presencia es violenta, es tibia, e incluso, ilegítimas estas actividades”, dijo Citlali Quintana.

Además, de acuerdo con Guadalupe de Repechique, en este año se comenzó con una nueva modalidad pues ahora los grupos criminales se llevan los árboles y pinos, cosa que no ocurría en años anteriores.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los últimos tres años se han decomisado 523.602 metros cúbicos de madera y en el 2020 se aseguraron mil 841 unidades de madera en rollo; 2 mil 982 en el 2021 y mil 127 en el 2022; en lo que respecta al 2021, se quitaron 11 mil 310 kilogramos de madera; y mil 127 en este año.

En árboles la autoridad decomisó 42 árboles y 26 pinos; lo que confirma lo referido por la habitante de aquella comunidad.

El crimen apropiado de todo

Al cuestionarle a la becaria del fondo para la resilencia de la iniciativa mundial contra la delincuencia organizada transnacional que mensaje final le gustaría dar ella solicitó voluntad para denunciar.

“Del gobierno se necesita la voluntad política… y yo le diría a la ciudadanía que hay que denunciar y que no sólo eso, sino que hay que mantener una opinión pública en los medios porque se necesita presión para que de esta manera haya voluntad política. El Gobierno Federal tiene a otros estados como en atención prioritaria en la tala ilegal y aunque a Chihuahua lo mencionan, no tienen un programa integral que es lo que se necesita en este momento ya que esto no es sólo un problema ambiental sino que es también de seguridad y que económico”.

“El crimen organizado se está apropiando de todos los medios económicos que puede; donde hay pino es pino, donde hay agave es agave, donde hay sotol es sotol, donde hay chiltepín es chiltepín; es decir, ellos están con todas las fuentes económicas”.

Según datos del Índice de Paz en México 2022, Se estima que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.92 billones de pesos (US$ 243 mil millones) en 2021, lo que equivale al 20.8% del PIB nacional.