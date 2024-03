Destaca FEM detención de militar americano por feminicidio

Chihuahua, Chih.- Por primera vez a nivel nacional, Chihuahua logró extraditar y vincular a proceso a un soldado americano de nombre Saúl L.V., quien fue acusado del delito de feminicidio en perjuicio de Ayín Marina B.V., asesinada el siete de abril del 2023 en el cruce de las calles Agustín Barbachano y Paso del Norte de la colonia Anáhuac. ¨

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando Saúl y Aylín planearon verse ese día; a las 6:00 de la tarde ya se encontraban juntos, pero luego ella dejó de responderle a su mamá. A las 7:30 de la tarde, llegó un reporte al número de emergencias 911 en el que denunciaban la presencia del cadáver de una mujer en la dirección anteriormente mencionada.

A las 8:32 de la noche, Saúl cruzó de vuelta al Paso, Texas por el Puente Libre (De las Américas), informó el Consulado de Estados Unidos.

Él fue la última persona en verla con vida, además de que el vehículo que conducía fue visto en un video donde se observa como dejan el cuerpo de la víctima en el lugar del hallazgo.

En la audiencia también se incluyó un testimonio de violencia psicológica y física observado por una amiga de la pareja y mismo que, fue incluido dentro de la carpeta de investigación.

“La Fiscalía General de la República nos comunicó que no hay precedente a nivel nacional y no tengo información como para darla con certeza, pero al parecer no hay un precedente a nivel internacional de que anteriormente se hubiese dado una extradición de un soldado americano a otro país fuera de Estados Unidos para que fuera juzgado por la comisión de delitos”, explicó Chávez Villanueva.

En ese mismo sentido, la titular de la FEM refirió que, en los procesos o en la legislación de Estados Unidos con respecto a los militares su gobierno permite que sean juzgados allá aunque hayan cometido el delito en otro país.

“Con certeza les puedo asegurar que a nivel estatal y a nivel nacional este es el primer precedente que se presenta al respecto y para Chihuahua y para México ese es un referente muy significativo y muy importante porque se ve la voluntad de que haya procesos justos en los casos en los que hay víctimas por delitos de género, la relevancia también para nosotros es que estamos hablando de un caso de feminicidio”, externó Wendy Paola.

Aunado a eso, la fiscal dijo que la calidad particular de la persona probable responsable es de suma relevancia porque están hablando de alguien que forma parte de los cuerpos de seguridad de mucha relevancia en Estados Unidos.

“Desde se podría creer que tras esto, las autoridades norteamericanas fueran a tratar de brindar algo de protección, es decir de mantener los procesos en aquel país, sin embargo, insisto que hubo toda la voluntad de las autoridades de Estados Unidos para que cumplir la petición que hace México de extraditar a esta persona para ser juzgada aquí”, finalizó la titular.

La causa de muerte de Aylín Marina B.V., fue laceración encefálica y toracoabdominal por dos cuchilladas y siete disparos de arma de fuego.