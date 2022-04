Destaca el estado en gobernanza migratoria

Ciudad Juárez.— Ante la llegada de miles de migrantes que han arribado a Ciudad Juárez para llegar a Estados Unidos, Chihuahua ha destacado en la estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza migratoria desde el ámbito local, guiado por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM).

Hace unos días, la agencia internacional presentó en Mérida, Yucatán, un ‘Documento de Buenas Prácticas de Política Migratoria’ en 12 estados del país, que recopila las acciones más efectivas que hacen los gobiernos desde lo local para gestionar la migración, donde las autoridades de Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Guanajuato y la Ciudad de México compartieron su camino para traducir estas prácticas en una mejor atención para las personas migrantes, informó.

Como representantes de este estado acudieron Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), y Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).

“Chihuahua se ha posicionado como uno de los estados en donde se han realizado esfuerzos ejemplares que han sido parte del ejercicio de Naciones Unidas a través de OIM, para la compilación de buenas prácticas en gobernanza migratoria local”, destacó Valenzuela.

La gobernanza de la migración abarca la forma en que los gobiernos atienden temas relacionados con la nacionalidad, ingreso y salida del país, incorporación a los mercados laborales, movilidad de personas trabajadoras a países de destino, modalidades de permisos y visas para residir temporal y permanentemente en los países, entre otros aspectos que afectan la vida cotidiana de las personas, comunidades, empresas y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Y en Chihuahua destacan acciones como la creación del propio CAIM, el Consejo Estatal para la Protección y Atención a Migrantes (Coespam) y “la lista”, a través de la que autoridades mexicanas y estadounidenses se coordinaron para el ingreso ordenado de solicitantes de asilo al vecino país de 2018 a 2020, además de la inclusión productiva.

En marzo del año pasado, los estados de Chihuahua y Oaxaca fueron elegidos por la OIM como pilotos para guiar la estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza migratoria desde el ámbito local.

La gobernanza migratoria es “un conjunto de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas, tradiciones, así como estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e internacionales) y procesos que regulan y determinan la actuación de los estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando derechos y obligaciones, y fomentando la cooperación internacional”, explica la OIM.

Los indicadores

En coordinación con The Economist Intelligence Unit2 y la unidad de investigación del grupo The Economist, la OIM creó una serie de Indicadores de Gobernanza Migratoria (IGM) como una herramienta metodológica que facilita la identificación de las prioridades que existen en los estados, fomente el trabajo colaborativo entre autoridades y actores no gubernamentales y ayude a definir acciones de mejora en materia migratoria.

Dicha estrategia se implementó en colaboración con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam), el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) y el Coespo.

Desde entonces, se destacó que Chihuahua no cuenta con una política o estrategia específica para combatir crímenes de odio, violencia, xenofobia y discriminación contra las personas migrantes, mientras que entre los aciertos se encuentran la creación del Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes “Nohemí Álvarez Quillay”, así como de la Red de Albergues de Ciudad Juárez.

Ponen el ejemplo

• Chihuahua

• Ciudad de México

• Durango

• Guanajuato

• Jalisco

• Oaxaca

• San Luis Potosí

• Veracruz

• Yucatán