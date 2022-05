Desquicia incendio por 12 horas salida a Delicias

Delicias.– Alrededor de 200 elementos combatieron un incendio en una fábrica de pinturas ubicada en la salida a Delicias, que duró más de 12 horas y desquició el tráfico de la carretera Panamericana.

Juan Manuel Morales, comandante de Bomberos de Chihuahua, informó que la circulación vehicular se abrió por completo a las 9:30 de la noche, después de diez horas que inició el siniestro.

Bomberos, voluntarios, elementos de Protección Civil municipal y estatal, de la Policía Vial, paramédicos de la Cruz Roja, así como integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional ayudaron a sofocar el fuego en la fábrica de pinturas Zaak, ubicada en el kilómetro 198 de la carretera Chihuahua-Delicias, a tres kilómetros de la capilla de San Judas Tadeo.

A las 11:30 de la mañana se reportó el hecho a los números de emergencia, lo que movilizó a varias unidades de rescate y de emergencia de varias corporaciones. Para combatir el fuego fueron necesarias alrededor de 22 cisternas con más de 38 mil litros de agua.

“Tenemos ya varias horas tratando de combatir el fuego, todo se complicó porque algunas láminas de estructuras no nos permitieron que el agua llegara a donde queríamos”, expresó Juan Manuel Morales.

Se perdió todo

La pérdida fue total, el área perjudicada fue de 150 por 70 metros.

“Toda la nave industrial estaba incendiada; comenzamos a proteger unas áreas donde había contenedores de gas LP de 10 mil litros y una bodega de algunos químicos que nos preocupaban, ya que éstos son reactivos al fuego y producen gases tóxicos.

Sin embargo, gracias al despliegue del operativo que realizamos no se llegó a ellos”, refirió.

Las llamaradas alcanzaron más de 20 metros de altura y varias explosiones se generaron durante el siniestro.

Más de diez ambulancias ingresaron a la zona para atender a los elementos que pudieran haber resultado heridos o intoxicados, aunque el jefe de Bomberos Juan Manuel Morales confirmó que ningún elemento resultó herido.

Luis Corral Torresdey, coordinador de Protección Civil estatal, informó que no se presentaron personas lesionadas y que debido a que la fábrica de pintura no tiene colindancia con otras instalaciones, no fue necesario el desalojo de personas de los alrededores.

La fábrica tiene 22 mil metros cuadrados de superficie, que estaban completamente en llamas, y debido a que en su interior se encontraban tanques con solventes se registraron diversas explosiones.

Pese a que todo el lugar quedó destruido no hubo ningún lesionado, los 60 empleados que se encontraban laborando lograron escapar del lugar de manera oportuna.

Hasta el cierre de esta edición, los elementos de bomberos continuaban trabajando en apagar las llamas; directores de la empresa ayudaron a conseguir maquinaria pesada para poder remover las estructuras metálicas y sofocar lo que quedaba del siniestro.

“Ya está controlado, pero estamos reestructurando el operativo porque hay partes en las que el fuego continúa”, dijo el comandante.

Por temor a explosiones que fueran a expandirse hasta la carretera Delicias, las autoridades optaron por cerrar la circulación en ambas direcciones, lo que desquició el tráfico, además de abrir paso a la llegada de las unidades de emergencia.

Elementos en descanso

Al combate se unieron elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos que, incluso, se encontraban en su descanso.

“Fueron entre 150 y 200 los elementos los que apoyaron, de hecho, se sumaron bomberos que estaban en descanso, pero fue incluso por voluntad propia, nadie se los pidió, yo reconozco todo el trabajo de ellos, me quedo con un buen sabor de boca”, dijo Julio César Salas González, comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el incendio, por lo que será luego de una investigación ministerial que se podrá llegar a una conclusión.

Hasta tres horas en el tráfico

Tras cerrar la carretera, cientos de conductores que intentaban viajar en sentido Chihuahua-Delicias se quedaron varados por al menos tres horas en el tráfico.

Tras varias horas de estar detenidos en medio del tráfico desde el kilómetro 200, los vehículos poco a poco fueron avanzando. La situación generó que los autmovilistas tardaran más de tres horas en cruzar dicho tramo.

Muchos conductores se desesperaron e intetantaron circular en sentido contrario, otros por los acotamientos, e incluso se salieron de la carretera debido a la ansiedad y las altas temperaturas que se presentaron ayer en la carretera.