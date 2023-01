Desplazó violencia a mil 680 en Chihuahua

Chihuahua.– El narcotráfico que azota a las comunidades de la zona serrana, así como la violencia sexual en contra de las mujeres y niñas, son dos de las principales causas de desplazamiento forzado en 11 municipios del estado de Chihuahua, entre los que se encuentran Balleza, Bocoyna, Ciudad Juárez, Guachochi, Guazapares, Madera, Morelos, Moris, Parral, Uruachi y Guadalupe y Calvo (siendo este último el ‘corazón’ de la Sierra Tarahumara y el lugar con el mayor número de incidencias).

De acuerdo con el informe para la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internamente, en el estado de Chihuahua, del 2012 al 15 de agosto del 2022, mil 680 personas tuvieron que abandonar sus casas (648 son mujeres, 508 hombres y 524 niñas y niños).

De los eventos y casos de desplazamiento documentados, se desprendió que la mayoría de éstos están vinculados con la violencia ejercida por integrantes o grupos del narcotráfico, ya sea para el desarrollo de actividades propias de la producción y tráfico de drogas, así como para diversificar fuentes de ingreso, o bien como mero mecanismo de control del territorio.

Otras de las causales identificadas fueron la violencia basada en género, en donde en algunas situaciones los agresores tenían vínculos con la delincuencia, así como el control territorial mediante la violencia para el aprovechamiento de concesiones mineras.

En el caso de las mujeres, ellas expresaron sentir temor y angustia pero no sólo por su integridad y seguridad personal, sino también por sus hijas y las demás mujeres de su familia, ya que, de acuerdo con sus palabras, “siempre están expuestas a sufrir violencia sexual”, e incluso, en al menos tres de los casos documentados, éstas fueron las agresiones que las hicieron salir de sus comunidades.

Otra de las razones por las que las personas se ven obligadas a emigrar es la violencia generalizada en la comunidad, el intento o reclutamiento forzado, el despojo de sus tierras para el cultivo de drogas, la tala ilegal del bosque para su comercialización, el robo de sus bienes y ganado, las extorsiones y las agresiones físicas.

De igual manera, se detectan como violencias la quema de viviendas, propiedades o pertenencias; las amenazas de muerte, la matanza de sus animales con extrema saña, las desapariciones, secuestros y asesinatos, la violencia sexual, la violencia basada en género en todas sus variantes, el impedimento a la salida o el acceso a la comunidad y la suspensión del suministro de servicios y la apropiación de los apoyos gubernamentales que estaban destinados a las comunidades.

Según el informe y análisis expuesto en el documento antes mencionado, los hechos de violencia, aunado a la falta de respuesta efectiva de las autoridades gubernamentales frente a éstos, son las condiciones necesarias para que ocurra el desplazamiento forzado.

Para ello, Alianza Sierra Madre A.C. (Asmac), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedhm), la Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec), Derechos Humanos Integrales en Acción A.C. (DHIA) y la Parroquia de la Virgen de Guadalupe en la Diócesis de la Tarahumara, con sede en la localidad de Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, trabajaron en conjunto para identificar cuáles eran las razones, obstáculos o circunstancias existentes para que el Estado, como responsable del orden, la paz y seguridad pública, no respondiera como su naturaleza lo demanda.

Entre las observaciones, se dio a conocer que en las comunidades rurales más alejadas de centros urbanos no existe presencia de instituciones estatales, mientras que las fuerzas de seguridad se limitan a acudir a las comunidades para la realización de diligencias por homicidios; además de que, para hacer del conocimiento de otros delitos, son las víctimas quienes suelen trasladarse durante varias horas para interponer las denuncias; esto significa para las comunidades indígenas realizar un largo recorrido a pie que, en algunos casos, dura más de 10 horas.

De igual manera, la inacción de las autoridades en hechos de violencia, sea por falta de voluntad o por incapacidad, inhibe la presentación de denuncias por considerar que no tendrá ningún resultado, frente a un enorme temor de sufrir represalias por parte de los perpetradores directamente en su persona o en contra de algún familiar que permanece en la comunidad.

Por otro lado, una de las razones expresadas de forma generalizada y consistente por parte de las víctimas es la desconfianza en las autoridades encargadas de la seguridad o de la procuración de justicia, esto por la colusión con integrantes de grupos criminales; incluso en algunos de los casos documentados, se identificaron directamente a funcionarios públicos como los generadores de la violencia que motivó el desplazamiento.

Niños, mujeres y personas indígenas

En el caso particular de niños, mujeres y personas indígenas, el informe refiere que la política de atención a víctimas no cuenta con un enfoque que incluya la intersección de discriminaciones múltiples y no se cuenta con las condiciones siquiera mínimas para la atención con pertinencia cultural de los pueblos indígenas, ni tampoco se tiene a personas asesoras victimales que tengan conocimiento de la lengua o cultura indígena.

Adicionalmente, es frecuente que la condición de desplazamiento en la que se encuentran las niñas y niños termine afectando su desempeño escolar, no sólo por los sentimientos adversos que surgen ante la situación familiar, sino porque llegan a presentar cuadros de desnutrición ante la precariedad en la que se vive.

A raíz de esto, como en otras situaciones de graves violaciones a derechos humanos, puede deducirse que a las niñas y niños no se les explica con total claridad lo que está sucediendo, por lo que deben lidiar por ellas o ellos mismos con los sentimientos que se generan ante una situación que evidentemente es grave e incierta.

Además, existe un número importante de niñas y niños en orfandad a causa de la violencia, sin ninguna atención especial por parte de las autoridades. Las mujeres expresan con mayor claridad sentimientos de tristeza, dolor, desesperanza e impotencia, así como sufrimiento por la pérdida de todo un proyecto de vida y todos sus referentes.

De igual forma, en todos los casos documentados de homicidios y desapariciones, las víctimas son hombres que por cultura asumían, única o principalmente, el rol de proveedores, es así que en esos casos de un día a otro a las mujeres se les impone el deber de la manutención de sus hijas, hijos y otras personas dependientes. Las mujeres manifiestan una tristeza extrema al ver cómo, luego del desplazamiento, la familia se desintegra y ya no viven juntos o cerca porque cada quien busca dónde y cómo vivir.

Por otro lado, las familias indígenas a partir del desplazamiento sufren una ruptura en la reproducción de su identidad sociocultural en tanto que ésta se encuentra estrechamente vinculada con el territorio como base material para este proceso.

Terror por ‘El Chueco’

Como se dijo con anterioridad, la zona serrana es uno de los sitios en donde se presentan más desplazamientos forzados; tal es el caso de Marcelino (nombre ficticio por cuestión de seguridad), quien junto con su esposa y sus hijos tuvo que salir del Manzano, municipio de Uruachi, a causa de la violencia, particularmente por las amenazas recibidas por el Cártel de Sinaloa, mismo que es liderado por José Noriel Portillo, mejor conocido como “El Chueco”.

Pero no sólo él ha sido víctima de esta situación de violencia que, según sus palabras, aqueja a aquellas comunidades, pues, así como este caso, hay muchos otros que incluso han terminado en asesinatos.

“Hay algunas personas que sí las mataron, nosotros tuvimos que dejarlo todo; nuestras cosas, nuestra casa… todo lo poquito que teníamos. Tuvimos que volver a empezar de cero y la verdad sí fue muy difícil”, narra la víctima.

Durante casi una década, el municipio de Urique y sus alrededores han vivido bajo el terror de “El Chueco”, un hombre de 30 años que opera las actividades criminales del grupo de Los Salazar, ligado al Cártel de Sinaloa. Nacido en mayo de 1992 en una de las comunidades de Urique, “El Chueco” se abrió paso en las filas de la delincuencia organizada hasta convertirse en el “jefe de plaza” de Los Salazar, célula que tiene control en la región de Chínipas y la frontera con Sonora.

Búsqueda de soluciones

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil han implementado acciones legales o vía mecanismos de protección de derechos humanos para impulsar una reparación integral que incluya medidas de no repetición, así como que contemple la reubicación o retorno seguro.

Sobre las acciones judiciales, actualmente se cuenta con sentencias que ordenan a las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno a generar soluciones duraderas; así ocurrió en el caso del homicidio de Víctor y Julián Carrillo, de Coloradas de la Virgen, que desplazó a buena parte de la comunidad y quienes fueron reconocidos como víctimas indirectas y la resolución reconoce la obligación del Estado en la reparación integral del colectivo.

En ese mismo tenor, tres familias desplazadas de El Manzano y Monterde tramitaron demandas de amparo alegando la omisión del Estado para atender, responder y reparar los hechos que ocasionaron el desplazamiento, y justo en el 2022 se obtuvo una sentencia en la que se requiere a las autoridades la implementación de medidas de atención y reparación; sin embargo, éstas se encuentran en la etapa de cumplimiento, es decir, no se sabe a ciencia cierta si el Estado cumplirá o no con ellas.

Hechos reportados por víctimas

• Violencia generalizada en la comunidad

• Intento o reclutamiento forzado

• Despojo de sus tierras para el cultivo de drogas

• Tala ilegal del bosque para su comercialización

• Robo de sus bienes y ganado

• Extorsiones

• Agresiones físicas

• Quema de sus viviendas, propiedades o pertenencias

• Amenazas de muerte

• Matanza de sus animales con extrema saña

• Desapariciones

• Secuestros

• Asesinatos

• Violencia sexual

• Violencia basada en género en todas sus variantes

• Impedir la salida o el acceso a la comunidad

• Cortar el suministro de servicios o apropiarse de los apoyos gubernamentales que iban destinados a la comunidad