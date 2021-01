Despiden en redes a deportista muerta en ataque a policías

Nuevo Casas Grandes. - Amigos y algunos familiares, despidieron en redes a Larissa Beltrán Estrada, quien fue uns víctima circunstancial del atentado contra el jefe de la policía municipal en esta ciudad.

"Pasan las horas y no puedo entender porque la vida va marcándonos de esta menera y con estas pruebas tan difíciles de entender, una persona tan llena de vida, sin hacerle daño a nadie, nuestra querida prima Larissa Beltran, quien sin duda venía tu conquista nacional en el Cross Fit, siempre sonriendo, siempre con tu humor espontáneo, se que no pudiste hacer nada para evitarlo, no estuvo en tus manos, te vamos a extrañar, te mando un beso por siempre, mi Pulguita hermosa" citó en redes uno de sus primos.

Larissa Beltrán salía de un gimnasio que se encontraba justo en el sitio en donde emboscaron al jefe policiaco de esta ciudad, y quien se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica.

"No tengo palabras que puedan explicar lo que siento. Descansa en paz prima Larissa Beltran, descansa, me quedo con las risas que viví a tu lado. Estamos con ustedes familia Beltran Estrada, con todo mi corazón desearía poder estar a su lado y abrazarlos. Un abrazo a todos mis Estraditas, sé que todos estamos con el corazón roto", escribió en su muro Claudia Salaices Rivera, prima de Larissa.