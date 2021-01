Despiden a médicos en plena pandemia

Francisco López/El Diario

Delicias- En medio de la pandemia por Covid -19 que ha mantenido en diversas ocasiones saturado el servicio en el Hospital Regional de Delicias, fueron dados de baja al menos ocho médicos y 12 enfermeros que pertenecían al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La situación hizo crisis el fin de semana al grado que en redes sociales circularon publicaciones en donde se podía leer “me reportan que no hay médico en Urgencias del Hospital Regional, que los envían al IMSS, ojalá sea mentira”, entre algunos otros, en los que llamaba la atención la situación existente.

Actualmente Delicias ocupa el tercer lugar en incidencia de casos Covid con 1 mil 738 personas, sólo detrás de Ciudad Juárez y Chihuahua; al igual que en el caso de fallecimientos con 227.

Personal de Ichisal, que pidió se reservara su nombre pero obran en poder de esta casa editora, señalaron que el 31 de diciembre se terminó el contrato bajo el cual se encontraban laborando estas personas y a la fecha el Estado no cuenta con los recursos para su recontratación, y sólo se espera que la Federación lo haga en las próximas semanas.

Se trata de ocho médicos de diversas especialidades, y 12 enfermeras y enfermeros, que prestaron sus servicios hasta el día último de diciembre.

Aunque en este momento la hospitalización en el Regional está al 50 por ciento aproximadamente, se espera que la cantidad de pacientes Covid se incremente de manera importante en esta semana, debido a las fiestas de fin de año, lo cual repercutirá en la calidad de la atención brindada.

De los doce enfermeros que tenían un contrato temporal hasta el momento no se tiene conocimiento de la probable fecha de recontratación, quedando estas plazas vacías pese a la emergencia de salud que priva en Delicias.

“La situación es complicada debido a la alta demanda existente de servicio por la pandemia, afortunadamente en este momento el área Covid tiene 7 pacientes, pero estamos en espera de un repunte los próximos días”, comentó personal que labora en la institución.

La afirmación de la salida de los médicos y enfermeros fue corroborada por directivos del HR, quienes mencionaron que ya el 31 de diciembre pasado dejaron de laborar porque ya no hubo contratación ya que desde un inicio de labores, realizado en el mes de mayo y junio, se pensaba que para finales de este año habría terminado la pandemia, pero al no ser así, de todas maneras se alargaba el contrato y ya no hubo renovación por parte del Insabi, quien inicialmente es el contratante de estos “héroes de la salud “.

Hasta el momento el Insabi no ha realizado la contratación de nuevo de estos médicos y enfermeras y el Gobierno del Estado al parecer no tiene los recursos para hacer este tipo de contrataciones para ocupar los puestos que quedan acéfalos, en medio de esta crisis sanitaria que se vive y en donde Delicias es uno de los municipios donde relativamente y en proporción se han presentado más casos de Covid en el estado.