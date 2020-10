Desorden total en clínica del IMSS de Chihuahua

El Diario de Chihuahua

Chihuahua.- Derechohabientes de la Clínica No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la colonia Ávalos al Sur de la ciudad de Chihuahua, manifestaron su descontento por la falta de atención, pocos médicos, no se respeta la sana distancia, por lo que es todo un caos acudir a mínimo una consulta.

“La gente está amontonada y de plano ya están colapsadas las consultas habituales. No hay citas o las dan muy temprano y ahí están formándose para ver si les dan, pero tampoco hay espacios para que acuda alguien”, comentó la señora Herrera, quien no quiso dar su nombre porque es derechohabiente.

Otra de la situación es que el personal médico les dice que no pueden atender a toda la gente por la contingencia sanitaria de Coronavirus (Covid-19), pero ahí no tienen a nadie con síntomas o internados, por lo que los quejosos piensan que solamente toman el pretexto para no trabajar.

La mujer adulta mayor dijo que nunca se había visto tan mal servicio como hasta ahora, el trato para los mayores de 60 años es pésimo y de tanto cansancio, decidió llamar para hacer la denuncia y que se tomen cartas en el asunto.

