Desmiente Adrián LeBaron al presidente López Obrador

Ciudad Juárez.— El chihuahuense Adrián LeBaron desmintió ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, quienes afirmaron acerca de la detención de un integrante del grupo delictivo La Línea por la masacre de Bavispe.

“Lo detuvieron, pero el cargo no es contra el caso de mi hija”, dijo el padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas del 4 de noviembre de 2019, quien señaló también que aunque hay 30 hombres detenidos, no ha habido ninguna sentencia.

PUBLICIDAD

La detención dada a conocer la semana pasada fue la de Rodrigo N., alias “El Chamuco”, miembro del grupo La Línea, quien fue detenido el jueves 19 de mayo en el poblado de Ascensión, Chihuahua.

De acuerdo con lo informado por el general Sandoval el pasado viernes, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, “en relación con ese crimen, todas las fuerzas del Estado en el ámbito de inteligencia se unieron para poder realizar un trabajo exitoso, y a través de este tiempo hemos logrado la detención de 31 delincuentes que tuvieron que ver con esas muertes”.

Dijo que “solamente faltan siete” responsables por la masacre, quienes ya tienen orden de aprehensión girada en su contra y están tratando de ser localizados por las autoridades federales, aunque para el chihuahuense Adrián LeBaron fueron cerca de 100 los responsables de la masacre contra 17 integrantes de las familias LeBaron, Langford y Miller, de quienes nueve perdieron la vida.

Ayer, LeBaron reclamó que sí hubo un hombre detenido el 19 de mayo, pero no fue en relación con el asesinato de su familia.

“También quiero aprovechar para que se ponga en claro que no hay ningún sentenciado, es decir, de hecho, no hemos llegado ni a audiencias intermedias, apenas van las iniciales y los abogados de estos presuntos criminales tienen una defensa que quiere demeritar las pruebas y las formas en que fueron detenidos, lo cual podría arrojar que queden libres por argucias legales, hacemos votos y pedimos que esto no proceda, por lo que deben apurarse los procesos, no debe ser tan lenta la aplicación de la justicia”, reclamó.

Dijo que de los 30 detenidos sólo siete fueron aprehendidos por el homicidio de su familia, y los otros, por el delito de delincuencia organizada.