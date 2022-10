Desinterés de alcaldes por recuperar armas

Chihuahua.— A pesar del apoyo que el Estado ha ofrecido a los alcaldes de los municipios que no cuentan con armamento para su Policía municipal, ellos no han mostrado interés en recuperar el porte de armas, pues no han solicitado los exámenes de control y confianza para sus agentes, siendo éstos Urique, Maguarichi y Guadalupe y Calvo.

Así lo informó ayer el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya, quien manifestó que, aunque se trata de un tema que tienen que resolver los propios ayuntamientos, el Estado ha brindado apoyo con elementos estatales en labores de seguridad pública y está dispuesto a otorgar equipamiento una vez que se cuente con los agentes.

En Maguarichi el alcalde es Pedro Ignacio Quezada Enríquez; dicha localidad cuenta con 12 agentes, se les retiraron 12 armas largas y 11 armas cortas. Mientras que en Urique (donde fueron asesinados dos sacerdotes), cuyo presidente es Daniel Silva Figueroa, la Policía estatal retiró 15 armas largas y 42 cortas. Este municipio cuenta con 51 elementos.

El pasado mes de agosto, en Guadalupe y Calvo, los agentes estatales retiraron el armamento a 35 de los 40 elementos que integran la Policía municipal; este municipio es gobernado por Julio César Chávez Ponce.

Además de esto, los municipios que no tienen policías municipales son: Coronado, Galeana, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravos, Ignacio Zaragoza, Práxedis G. Guerrero y Moris.

Mientras que aquellos que tienen mermada su fuerza son: Urique, Maguarichi, Satevó, Moris, Guadalupe y Calvo y Bocoyna, en donde se ha llevado a cabo el retiro de armamento.

En tanto que en Cuauhtémoc se mantiene el mando único, esquema bajo el cual se realizan las labores de seguridad pública por parte del Estado.

Ayer, en Guadalupe y Calvo se reportó una balacera e incluso circularon videos del hecho en redes sociales; sin embargo, la Fiscalía Zona Sur descartó alguna situación, mientras que el titular de la SSPE reconoció que recibieron un reporte, pero que no se había confirmado.

Los últimos municipios en los que se retiró el porte de armas son Uruachi, Maguarichi y Guadalupe y Calvo y, hasta el momento, ningún alcalde ha solicitado la realización de los exámenes de control y confianza que les permita contar con un cuerpo de Policía municipal.

Ante esta situación, Gilberto Loya manifestó que es una situación que le compete al Municipio, ya sea emitir la convocatoria para reclutar elementos o bien iniciar con academias de policía.

Loya mencionó que el Estado mantiene la coordinación con los municipios que se encuentran en estas condiciones y también tienen el apoyo de elementos del Ejército Mexicano o la Guardia Nacional, pero que los ayuntamientos no deben desentenderse de su responsabilidad de tener policías municipales.

Además, el funcionario estatal afirmó que una vez que estos municipios regularicen su situación y cuenten con elementos de seguridad pública, se les puede apoyar en el equipamiento, los uniformes y la indumentaria necesaria para su fortalecimiento.