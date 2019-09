Desgobierno de Corral amenaza a los chihuahuenses: Pérez Cuéllar

Chihuahua— El senador de la República Cruz Pérez Cuéllar aseguró que la administración del gobernador Javier Corral está reprobada en todos los ámbitos, no hay obra pública, la inseguridad ha provocado crisis en municipios y la deuda estatal ha aumentado, a pesar de que se comprometió a avanzar en el pago de la misma; “los chihuahuenses debemos más de lo que había cuando él llegó”.

El legislador manifestó que en la entidad hay un desgobierno que amenaza a los chihuahuenses, debido a que en temas de seguridad tampoco hay resultados y eso ha provocado miedo en la población, que se vio reflejado en la suspensión de la celebración de El Grito de Independencia en varios municipios, por amenazas o por no poder garantizar la tranquilidad de los asistentes.

En cuanto a la obra pública y atracción de recursos, el senador por Morena lamentó los pocos o nulos avances, debido a que los más afectados son los ciudadanos; “Javier Corral ha sido un mal administrador y un pésimo gestor”, dijo.

Afirmó que la simulación y el doble discurso han sido las principales características del Gobierno estatal y del Partido Acción Nacional y que eso ha sido parte fundamental en los pocos resultados que hay en favor de los chihuahuenses, “buscan y persiguen a los funcionarios de sexenios anteriores, que es bueno, pero tapan las corruptelas de su actual administración”.

El legislador aseguró que la doble moral ha llegado hasta la violación de la Constitución, cuando no entregaron la presidencia del Congreso a Morena, que por ley le correspondía.





Paquete económico

La propuesta de paquete económico será analizada y de ahí se conocerá a detalle cuántos son los recursos federales para Chihuahua para el 2020 y las posibles acciones a realizar en caso de que no sea tan favorable, “tener un gobernador pendenciero, que siempre está peleando, no es bueno; debió primero revisar el paquete y después buscar el diálogo con la Federación, no amenazar con separarse del pacto fiscal”.

Indicó que las declaraciones de Javier Corral en cuanto a separarse fiscalmente fueron una imprudencia que no ayuda a Chihuahua en nada, porque además consideró que con discursos o declaraciones no va a resolver nada.

Dijo que en lo personal ya está trabajando en la revisión del documento que fue presentado al Congreso el pasado 8 de septiembre, por lo que están a tiempo de analizarlo y hacer las observaciones necesarias para antes del 15 de noviembre.

Reconoció que la distribución para Chihuahua puede mejorarse y que eso se ha visto a través de los años, con una entrega presupuestal que ha ido evolucionando a través de los años, pues recordó que en 1997 el recurso federal que se enviaba era de 6 o 7 mil millones de pesos, mientras que actualmente ronda los 70 mil millones de pesos.

El gobernador Corral ha señalado que se contempla un recorte de aproximadamente mil 500 millones de pesos para el año entrante, “no me consta, hay que revisarlo porque no le creo al Gobierno del Estado”.

Por otra parte, mencionó que todos hablan del dinero y de como se va a distribuir, pero que lo más importante, dijo, es que se está poniendo orden al derroche que existía, principalmente para otorgar mayores beneficios para adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad.





Corral y ‘Lucha’ Castro deshonran al Poder Judicial

El senador de la República lamentó lo que calificó como un manejo prepotente y soberbio del gobernador Corral y “Lucha” Castro al Consejo de la Judicatura Estatal, y que aunque ésta última ya dejó el organismo, “fue evidente que utilizaron al poder judicial de forma deshonrosa”.

Ante la petición de una parte del gremio de abogados, en la que solicitan la desaparición del Consejo, el legislador comentó que ya hay una iniciativa presentada por el Senador Ricardo Monrreal a nivel nacional, la cual se encuentra en análisis y tendrá que seguir el proceso legislativo normal.

El congresista consideró que una iniciativa a nivel local no rendiría buenos frutos debido a la realidad política por la que atraviesa el estado. “Aquí hay una mayoría clara que está violando la constitución en el Congreso del Estado y jamás desobedecerían a su patrón, el gobernador Corral”.

La iniciativa presentada hace unos meses por el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, busca sustituir al Consejo de la Judicatura Federal e incluir una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El líder morenista ha señalado que ya no es necesario el gran número de burócratas judiciales, por lo que consideró que ese poder requiere de una “sacudida”, pues a su parecer se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso para el país.

A nivel local, abogados que tramitaron un amparo ante las irregularidades detectadas en el examen de oposición para ocupar un cargo de juez solicitarán al Congreso del Estado la desaparición del Consejo de la Judicatura, a quien responsabilizan del “mal manejo” en la elección de jueces y magistrados.

Martín Aguilar Perón, representante legal de los inconformes, dijo que solicitarán también que se le finque responsabilidad penal a quien resulte culpable de dicha situación.

Pérez Cuéllar reiteró que estará de cerca en el tema de la Judicatura Estatal, en la que aseguró que el mal manejo ha provocado problemas con la intromisión de poderes a través del gobernador.





Delito fiscal, empresas fantasmas y delincuencia organizada

Luego de que el Poder Legislativo aprobara las reformas con las que se equiparan los delitos fiscales como delincuencia organizada, Cruz Pérez Cuéllar reconoció que se trata de una reforma que no debe preocupar a los empresarios honestos del país, sino que va dirigida para castigar a los delincuentes.

Detalló que las agravantes no son para quienes, incluso, reciban facturas falsas, sino para aquellas personas que se dedican a hacer este tipo de documentos apócrifos para su venta y que a través de ello han ganado millones de pesos evadiendo al fisco en los últimos años.

Cálculos ofrecidos por el senador en su cuenta de Facebook señalan que del año 2014 al 2019 cerca de 9 mil empresas en México hicieron operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos, recurso evadido con el que se pudieron haber construido 221 hospitales, se pudieron haber comprado 500 mil patrullas o ambulancias o la construcción de 118 estadios de beisbol.

Detalló que para caer en delito grave se necesita hacer un perjuicio a la Hacienda Pública por 7.8 millones de pesos y para ello habría que meter facturas falsas por 25 millones de pesos. “El 90 porciento de los mexicanos no facturamos 25 millones ni con facturas buenas ni malas y los empresarios que sí lo llegan a hacer con facturas falsas, el monto define que no fue engañado, sino que sabía perfectamente del fraude. Le gente de bien no debe estar preocupada”.





Extinción de dominio

La Ley Nacional de Extinción de Dominio no provoca ninguna violación a los derechos humanos; ya existía en México pero no estaba funcionando, afirmó el senador Pérez Cuéllar, por lo que la regulación tuvo por objetivo la creación de un proceso civil independiente al proceso penal.

Explicó que el objetivo es pegarle en donde más les duele a corruptos y la delincuencia organizada, que es en sus propios bienes.

Dijo que se demostró que la reforma se hizo de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y aprobada por Morena, PRI y PAN, “está muy bien hecha y garantiza plenamente los derechos de las personas”.

Cruz dejó claro que las críticas hacía el presidente López Obrador forman parte de la aceptación con la que goza a nivel nacional, por lo que, para el senador, el objetivo de sus detractores es bajarlo a través de mentiras y calumnias.





‘Contento de que mi nombre suene’

Aunque reconoció que aún no son los tiempos adecuados, Cruz Pérez Cuéllar dijo estar contento de que su nombre sea uno de los que se mantienen como un posible aspirante a la gubernatura en el año 2021.

“Estoy con los pies en la tierra y consciente de que todavía no son los tiempos, pero también se que la mejor carta de recomendación es seguir trabajando, cumpliendo mis responsabilidades en el Senado y estando en contacto con los ciudadanos en mis recorridos por el estado”.

Dejó claro que cuando lleguen los tiempos políticos, con claridad y determinación tomará las mejores decisiones.