Desencadena hechos violentos

Fotos: El Diario de Chihuahua

Delicias— Una jornada violenta por la defensa del agua se vivió ayer en la región centro sur del estado luego de que el gobierno federal se negó a cerrar el desfogue de la presa Francisco I. Madero también conocida como Las Vírgenes.

Al fallar las negociaciones en donde gobierno del estado había anunciado que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerraría la extracción de Las Vírgenes a las cinco de la tarde de ayer, los agricultores iniciaron movilizaciones donde quemaron vehículos, oficinas federales, casetas de peaje de Saucillo y Camargo.

A casi un año de negociaciones con el gobierno federal donde los productores han esperado que se logre pagar el tratado como cada quinquenio el 24 de octubre y como se marca en el Tratado de Aguas Internacionales con agua de la presa Luis L. León (El Granero, que para eso fue creada, pero no debe utilizarse el agua de los embalses agrícolas.

La falta de respuesta de Gobierno del Estado como de Gobierno Federal, enardeció la postura de los agricultores quienes incendiaron las instalaciones del Edificio Lerdo de Tejada que pertenece al Gobierno Estado, las instalaciones de Conagua y Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los manifestantes prendieron fuego a cuatro vehículos de Conagua, uno de Comisión Federal de Electricidad (CFE), una grúa de ferromex y un vagón de tren, mismos que se siniestraron en el cruce de la Avenida Ferrocarril y Tecnológico en Delicias.

El apoyo a la defensa del agua que se esta trasvasando desde Las Vírgenes hasta El Granero, también se manifestó por parte de los agricultores de Saucillo y Camargo quienes quemaron dos vehículos de las Fuerzas Estatales y las casetas de peaje, que primero vandalizaron.

Presidencia municipal fue blindada antes de las nueve de la noche ante el riesgo latente de que los grupos de choque acudieran a vandalizar e incendiar el edificio.

Gobierno del estado nos volvió a ver la cara, nos dejo solos: Raúl Vázquez

Con la intención de que Gobierno del Estado interviniera para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) disminuya la extracción del agua de la presa Francisco I. Madero, agricultores pidieron el apoyo del gobernador Javier Corral Jurado, pero les atendió Luis Fernando Mesta, secretario de gobierno del estado.

El martes se pacto una reunión al medio día en donde Mesta daría respuesta a los agricultores sobre si gobierno federal había accedido o no a cerrar las válvulas de Las Vírgenes, a la una de la tarde comprendieron que los habían dejado plantados.

Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, enfrentó a una multitud de agricultores que se encontraban congregados en el estacionamiento del edificio de la SRL Unidad Conchos.

“Nuestras vidas dependen del agua de las presas de Chihuahua, estamos concientes que tenemos que dar lo que toca para el tratado con estados Unidos” alcanzó a decir Alcántar Ortega.

Con micrófono en mano el presidente del Módulo 7 de Lázaro Cárdenas, Raúl Vázquez, intervino para hablar claramente sobre la reunión que se pretendía tener con el mandatario estatal el pasado martes.

“El martes se nos dijo que nos iba a recibir el gobernador, pero no fue cierto, nos recibió el secretario de gobierno Luis Fernando Mesta, mismo que se comprometió a acudir a Delicias a darnos una respuesta hoy a medio día –ayer- pero nos volvieron a ver la cara, ya la mera verdad nos tienen a puras mentiras” declaró.

No comemos de promesas políticas señores, necesitamos el agua, gritaban molestos los agricultores, mientras Rául Vázquez hablaba para informarles que gobierno del estado no acudió a la reunión con sus representantes para detener el desfogue de la presa Francisco I. Madero.

“Estamos solos señores, el problema ya no esta en nosotros, no podemos convocarlos a pelear con los soldados, no podemos con ellos, estamos solos ya agotamos las vías legales, hemos hecho lo que pudimos y no se nos escucha, ahorita nos volvieron a jugar con el dedo en la boca, nos volvieron a abandonar, esa es la realidad”.

“Nos acusan que si son politiquerías, señores aquí no hay colores, no hay ni PAN, PRI o Morenos, el daño es a todos, quisiera que nos entendieran, el detalle es que ya no tenemos nada mas que hacer, ahorita tenía que haber dado la cara el gobierno del estado y no esta, nosotros no somos políticos” recalcó Vázquez frente a cientos de agricultores.

En protesta queman Edificio lerdo de Tejada, Conagua y Vehículos oficiales

Enardecidos por la falta de respuesta de Gobierno del Estado, después de que fueron plantados por el secretario de gobierno del estado, Luis Fernando Mesta, agricultores calcinaron 10 vehículos oficiales en el cruce de la Avenida Tecnológico y Ferrocarril.

Luego de enterarse que el secretario de gobierno, los dejó plantados ayer al medio día, agricultores comenzaron a quemar vehículos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue después de las tres de la tarde cuando se reportaron las primeras tres camionetas calcinadas.

A las cinco con 20 minutos de la tarde de ayer, los manifestantes fueron por el cuarto vehículo de la Comisión Federal de Electricidad, entre gritos se escuchaba que los agricultores se organizaban para ir por más automotores pero esta vez del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Todo esto a pesar de que Martín Solís de Gobierno del Estado dijo que había compromiso con Conagua de que a las cinco de la tarde se cerraba la presa, pero como a la hora señalada esto no se cumplió los inconformes continuaron calcinado vehículos.

Fue después de las seis de la tarde cuando los productores acudieron a quebrar los vidrios de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Delicias, ubicadas en Calle cuarta norte, cabe mencionar que al marcharse los agricultores, un grupo de personas incendiaron el lugar.

A las seis con 50 minutos y con apoyo de una grúa de Ferromex arrastraron otra camioneta de Conagua, para luego incendiarla en el mismo crucero de la Avenida Tecnológico, fue el quinto vehículo oficial.

Las movilizaciones se prolongaron hasta las ocho de la noche cuando también incendiaron una grúa de ferromex y vagones de tren, las columnas de humo que comenzaron desde las tres de la tarde continuaron por la noche, contabilizando hasta ese momento siete vehículos siniestrados.

De inmediato se detecto una columna de humo que comenzó a salir de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua ubicadas en la Avenida Central y Agricultura, al llegar se confirmo que jóvenes encapuchados o solo con cubre bocas prendieron fuego a estas oficinas.

¿Donde esta Corral? ¿Donde esta el gobernador? ¿Donde esta López Obrador? Gritaban entre los grupos de choque armados con palos, piedras y bombas molotov que siendo casi las nueve de la noche seguían aventando a las instalaciones gubernamentales.

La jornada violenta de ayer no terminaba, pues en seguida quebraron los vidrios del Edificio Lerdo de Tejada, en donde se informó que se encontraban algunas personas, quienes desalojaron el lugar cuando detectaron que también estaba iniciando el fuego en el lugar.

Más allá de que las familias con niños se retiraran de los lugares siniestrados, aprovecharon para tomarse selfies que hoy circulan en redes sociales.

Cerca de las diez de la noche se confirmó que la presidencia municipal fue blindada ante el riesgo latente de que los grupos de choque acudieran a prenderle fuego.

En Saucillo incendiaron Caseta de Peaje y un Vehículo oficial

En el nombre de la defensa del agua agricultores incendiaron la caseta de Peaje y oficinas administrativas de Saucillo, luego de quebrar los cristales y vandalizar el lugar.

Fue aproximadamente a las siete de la tarde cuando la caseta de Saucillo, fue vandalizada por los manifestantes, no conformes con eso, también le prendieron fuego.

Momentos después llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado y Policía Estatal para calmar los ánimos en el lugar y revisar los daños.

En este municipio los productores agrícolas también quemaron una camioneta de la Policía Estatal, esta unidad es la que se encontraba resguardando las instalaciones federales.

En Camargo tomaron dependencias federales e incendiaron la Caseta de Cobro

Agricultores de Camargo que se sumaron a las protestas por el desfogue del embalse de Las Vírgenes, tomaron dependencias federales de la CFE, módulo del Bienestar, Recaudación de Rentas y la caseta de peaje fue vandalizada y al igual que en Saucillo le prendieron fuego.

Una camioneta de Fuerzas Estatales fue incendiada mientras se encontraba en la caseta de peaje de aquel municipio, los presentes se tuvieron que retirar del vehículo ya que al interior se encontraba un arma larga y con la intensidad del fuego explotaron varias municiones.

No se logró acuerdo con Gobierno del Estado ni Federal

Luego de las tres de la tarde cuando los manifestantes ya habían incendiado tres vehículos de Conagua, el presidente del Módulo 4, Andrés Valles Valles, les informó que le estaban llamando desde gobierno del estado.

“Acabo de recibir una llamada de Martín Solís de Gobierno del estado, avisando que a las cinco de la tarde se cierran las presas” dijo.

“Si a las cinco de la tarde no están cerradas las presas vamos a seguir los movimientos en otra parte” advirtió.

“Necesitamos no creerle a Martín Solís, si el gobernador nos mintió, porque él no nos va acontar mentiras, necesitamos permanecer aquí, el apoyo de ustedes ha sido fundamental” agregó al dirigirse a cientos de productores agrícolas que se encontraban en ese momento en el crucero de la Avenida Ferrocarril y Tecnológico.

“Si a las cinco de la tarde no están cerradas las presas vamos a seguir los movimientos en otra parte, no podemos seguir esperando a que gobierno del estado nos siga prometiendo cosas, necesitamos asegurarnos de que las presas se cierran y enviaremos a un grupo para confirmar” recalcó.

Después de estas declaraciones, a las cinco con catorce minutos se incendio el cuarto vehículo de Conagua, al parecer no se había logrado llegar a un acuerdo ni con Gobierno del Estado, ni con el Gobierno Federal, la presa seguía desfogando.

Circulo información por parte de los líderes campesinos, quienes decían estar esperando respuesta de gobierno del estado aún después de las cinco de la tarde, informaron que se estaba firmando una minuta y que se decía que se lograría el cierre del desfogue, pero esto no fue así.