Desconoce Loera qué instancia debe vacunar a menores

Ciudad Juárez— El delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo que un amparo no se le puede negar a nadie, pero los padres que a través de este recurso piden vacunar a sus hijos contra el Covid-19 se equivocaron de instancia.

La Delegación del Bienestar sólo se encarga de la logística para aplicar el antígeno, señaló, al destacar que no sabe qué instancia es la correcta para hacer la petición. Podría ser la Secretaría de Salud, mencionó.

En Ciudad Juárez, al menos cuatro niños obtuvieron amparos de la justicia federal para ser inoculados contra el virus, aunque el Gobierno federal se ha mostrado renuente para acatar la orden judicial.

Loera de la Rosa expresó que todas las personas tienen derecho a hacer uso de los instrumentos jurídicos que existen en el país, “yo no estoy en contra de esto, hasta los políticos han hecho uso exagerado de los amparos”, dijo, y aseveró que respeta la decisión de los jueces.

Sin embargo, aunque reconoció que no ha leído los recursos, señaló: “que le quede muy claro a la gente, la Delegación del Bienestar no puede acatar esas medidas porque no es la responsable de la vacunación en sí, en la administración de las dosis”.

“Nosotros organizamos la logística, el trabajo me parece que es el más importante, la convocatoria, la organización, el orden, la atención sí está a cargo Bienestar, pero lo demás es tema de salud”.

“Yo no he leído los amparos, pero si a nosotros nos traen un amparo para que vacunemos, nosotros no somos la instancia para recibir el amparo. Tendría que ser la Secretaría de Salud, (pero) tampoco me quiero equivocar con el tema jurídico, eso lo tienen que ver los abogados que están promoviendo estos recursos”, dijo.

Destacó que de los éxitos mayores, Chihuahua será el primer estado del país que complete la segunda dosis de vacunación para toda la ciudadanía “que fue a vacunarse”

Esto se debe a que no nada más le podemos atribuir el éxito de la vacunación a los funcionarios, se lo tenemos que atribuir a la gente que ha acudido a vacunarse, enfatizó, y dijo que los menores de 18 años serán vacunados cuando les toque.

“Aquí el llamado es que la gente asuma su responsabilidad también, que proteja a su familia, a la comunidad y que vaya a vacunarse. Gatell dijo que el 95 por ciento de las personas contagiadas de Covid que están en los hospitales son las que no se vacunaron”.

jolmos@redaccion.diario.com.mx