Desconfía Loera de IEE

El Diario

Ciudad Juárez— El candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo no estar confiado en el Instituto Estatal Electoral (IEE), ya que a lo largo de la historia no se han evitado los fraudes electorales.

Señaló que luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara la designación de Yuri Zapata como presidente del IEE a escasos días de la elección, no es la mejor de las señales y es una muestra de que la participación ciudadana en la organización de las elecciones no está a prueba de fallar.

Señaló que estará al pendiente de cómo evoluciona el proceso en los próximos días.

“Yo he hecho un reconocimiento a todos los ciudadanos y ciudadanas que han puesto un ejemplo al estar organizando las elecciones, sin embargo, no nos confiamos, nosotros los mexicanos y los chihuahuenses tenemos la mala experiencia de los fraudes electorales y siempre se nos prometió desde la ciudadanización de la organización de las elecciones que se actuaría con imparcialidad, que no habría fraudes, que todo estaba a prueba de la corrupción y eso no ha sucedido”, mencionó.

Por la mañana, el candidato se reunió con integrantes de la organización Plan Estratégico Juárez para dar a conocer sus propuestas de campaña.

Acompañado del diputado Benjamín Carrera y de los candidatos a diputados por Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, Loera de la Rosa enfocó su presentación en el desarrollo de la ciudad, en donde mencionó la importancia de la participación ciudadana.

Aseguró que la prioridad es erradicar la corrupción, que es el cáncer que afecta a la comunidad.

Expresó que la beca Benito Juárez que otorga el Gobierno federal ha hecho que la deserción escolar baje un 20 por ciento, por lo que basado en esta consulta realizará su plan de gobierno y “si es necesario” ofrecerá becas a nivel secundaria.

“Hemos desarrollado un plan de gobierno verdaderamente democrático, conozco muy bien la ciudad y todas las carencias que existen, quién más de los candidatos o candidatas puede entender las causas de Plan Estratégico que yo, que soy de esta ciudad”, mencionó.

Indicó que al tener relación con la industria maquiladora cuenta con la experiencia para trabajar a favor de la ciudad.

Posteriormente en conferencia de prensa dijo que una de sus propuestas es que se revise la Ley de Alcoholes debido a que considera absurdas las restricciones que se han realizado para la venta de bebidas alcohólicas, las cuales solo han provocado el clandestinaje.

Consideró que para la revisión debe tomarse en cuenta que Ciudad Juárez tiene vocación turística.