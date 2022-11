Descarta presidenta del STJ bloque opositor de magistrados

Chihuahua.— Myriam Hernández, presidenta del Tribunal Superior del Estado, descartó que se haya conformado algún bloque opositor de magistrados, esto luego de que seis de ellos no se presentaron a la sesión solemne con motivo del aniversario del STJ. “No hay rebelión, fue una coincidencia”, dijo.

Los magistrados que se ausentaron por motivos de salud o laborales coinciden en haber ingresado o tener afinidad con la pasada administración estatal.

El lunes de esta semana fue realizada una sesión solemne debido a que fue conmemorado el aniversario 197 del Tribunal Superior de Justicia, a la cual fueron invitados todos los magistrados del pleno, sin embargo en el pase de asistencia destacó que seis de ellos no se encontraban. El secretario general del TSJ, Fernando Mendoza, explicó en ese momento, al mencionar cada uno de los ausentes, que no se encontraban por motivos de su encargo, por lo que habían anunciado que no irían.

De los magistrado que no asistieron una fue Adela Jiménez, titular de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, y de quien en mayo del 2018 fue filtrada una llamada con el exgobernador, Javier Corral, en la que habla sobre la sustitución y destitución de Julio César Jiménez Castro, presidente magistrado, de acuerdo a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La magistrada de Norma Godínez, quien está a cargo de una sala en Ciudad Juárez, y en julio del 2018 fue designada por el Congreso, en medio de señalamientos de cercanía con Corral. En ese mismo proceso fue designada Margarita Cárdenas, quien también se disculpó por no asistir.

Olga Cano, de la primera Sala de lo Familiar en Juárez, Marco Cano Corral, de la primera Sala de lo Penal en Juárez y Roberto Siqueiros, de la Tercera Sala de lo Penal también de Juárez, los tres nombrados en la pasada administración estatal, completan la lista de los ausentes del lunes.

Sobre esto Hernández mencionó que se trató de una coincidencia el que no hayan asistido, ya que no existe alguna diferencia u oposición de los magistrados a la presidencia, mencionó que en la pluralidad del TSJ pueden existir diversas ideologías, pero no representa que haya un bloque rebelde o algo similar.