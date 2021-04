Descarta Maru renunciar

Tomada de internet

Chihuahua— Maru Campos, candidata del PAN-PRD a la gubernatura, descartó que vaya a dejar sus aspiraciones, por lo que recalcó que su proyecto seguirá a pesar de las acusaciones que forman parte de una estrategia del gobernador Javier Corral. Mencionó qué hay personas que por sus intereses políticos pidieron que dejara la candidatura, lo que destacó que no pasará. Expuso que no sabe si las acusaciones han afectado las encuestas, ya que las elecciones no se ganan con puntos, sino con el apoyo de la gente.

Destacó que la gente en la entidad está muy molesta con Corral por su administración, por lo que seguirá trabajando para atender las problemáticas de la entidad.

Critica PAN estrategia de MC

“El Partido Movimiento Ciudadano sabe que no puede ganar en las urnas, han decidido iniciar su campaña acudiendo a los tribunales, cuando deberían ofrecer propuestas a los chihuahuenses; tienen su atención enfocada en Maru Campos y no saben cómo ganarle el 6 de junio”, expuso la dirigente del PAN en el estado, Rocío Reza Gallegos, tras darse a conocer la impugnación que promueve MC para tratar de invalidar la candidatura de María Eugenia Campos.

“Lo que no pueden ganar en los municipios del estado, en las colonias en las urnas, lo quieren ganar en los tribunales, es vergonzoso que el tema principal de campaña sea Maru Campos. Nuestra candidata se enfocará en dar soluciones a nuestro estado, vamos con paso firme a la victoria y arrancamos campaña pronunciándonos contra los malos gobiernos, presentando resultados y las mejores propuestas para la ciudadanía”, señaló.

Respecto al fondo de la impugnación la líder albiazul señaló que el IEE ya validó la candidatura, y hay jurisprudencias de casos similares que constatan la preservación de los derechos políticos de la candidata del PAN a la gubernatura.