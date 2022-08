Descarta Loera reuniones con ‘corcholatas’

Chihuahua.– Juan Carlos Loera, delegado de Bienestar en Chihuahua, dijo que no emitirá comentarios sobre las declaraciones del secretario de Gobernación federal respecto de que le robó la candidatura a Cruz Pérez Cuéllar por la gubernatura “a la mala”.

“La verdad no tengo ningún comentario al respecto, omitiré toda declaración porque ni siquiera participé en la gira, nosotros andábamos trabajando de manera normal”, comentó Loera de la Rosa.

PUBLICIDAD

Sobre la gira de Marcelo Ebrard durante el fin de semana, destacó que se trató de una visita que no estaba contemplada dentro del horario laboral del funcionario, y dijo no tener ninguna preocupación por no haber recibido convocatoria para ninguna de las dos agendas.

“Yo no me voy a reunir con ‘corcholatas’, con ninguna ‘corcholata’ nos vamos a reunir porque tenemos muy claros nuestros encargos y estamos trabajando en apoyar a los chihuahuenses más humildes, los que más lo necesitan”, concluyó.

Las declaraciones de Adán Augusto López generaron controversia, rumorología y reacciones diversas ante la opinión pública, sobre todo en las estructuras de Morena a nivel estado.

Dentro del argot político reciente y derivado de algunas declaraciones de AMLO en sus conferencias mañaneras, el término ‘corcholatas’ hace referencia a quienes proyectan sus aspiraciones a contender por la Presidencia de la República, como una analogía de destape.