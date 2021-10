Descarta Loera recortes a presupuestos de Educación

El delegado federal del Bienestar, Carlos Loera, comentó que hasta ahora no hay una definición de que se vayan a centralizar los pagos a los docentes en el estado para que se a través de los Bancos del Bienestar que se les entregue el sueldo, además indicó que no tiene información de que los presupuestos para educación se vayan a centralizar. Agregó que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación un recorte al rubro educativo, debido a que uno de los más importantes.

El martes el secretario de Educación, Javier González, comentó que el Gobierno Federal tiene como objetivo cambiar la nómina magisterial al Banco del Bienestar. “La tendencia de este Gobierno (Federal) es centralizar todo… que los sueldos se paguen a través de los Bancos del Bienestar”, comentó.

Añadió que el Presupuesto de Egresos de la Federación existe un recorte del 20 por ciento para los fondos que se asignan a la entidad para Educación, lo que según indicó sería parte de la estrategia de que los recursos se apliquen de manera centralizada.

Sobre esto el funcionario federal expuso que no tiene información en ese sen- tido, ya que incluso se han intensificado las entregas de apoyos en regiones apartadas.

Por su parte la gobernadora del Estado, Maru Campos, dijo que el Presupuesto Federal no ha sido desglosado, por lo que no hay una definición respecto a los rubros en que será aplicado.

Expuso que están a la espera de que avance el proceso de la revisión del presupuesto.