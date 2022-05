Descarta FGE uso de tecnología como IdSonora

Ciudad Juárez.— La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) descartó utilizar herramientas tecnológicas como la llamada IdSonora, aplicación que busca agilizar el proceso de identificación de personas localizadas sin vida y que permanecen sin ser identificadas en los Servicios Médicos Forenses de ese estado.

Al ser presentada oficialmente la aplicación, el Gobierno de Sonora destacó que este instrumento de uso en celular, IPad y computadora puede proporcionar información a la velocidad de un clic sobre los objetos personales (pulseras, cadenas, aretes, anillos, etc.), señas particulares (tatuajes, cicatrices o lunares) y vestimenta de las personas localizadas sin vida que permanecen sin ser identificadas.

Las familias de personas ausentes pueden consultar fotografías y algunos otros elementos con que se cuente en la base de datos para iniciar una posible identificación. Hasta ayer, IdSonora había permitido a dos familias localizar a sus seres queridos a través de la vestimenta, por lo que el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) realizó la comparativa genética y se tuvo la certeza de la identidad de estas personas.

En Chihuahua existe Inforense

“A nivel local se considera a fondo no emplear acciones revictimizantes, no generar morbo y lo más importante, no afectar investigaciones en proceso. En Chihuahua existe un sistema denominado Inforense, que se opera a través de la Dirección de Servicios Periciales, en donde los ministerios públicos tienen acceso en las investigaciones por desaparición u homicidios, tratándose de personas no identificadas”, dijo Sahira Castro Martínez, vocera de la FGE.

Explicó que mediante este sistema se pueden consultar fotografías de rostros, rasgos faciales, tatuajes, prendas de vestir y algunos otros elementos con que se cuente en la base de datos, para iniciar una posible identificación.

“En la búsqueda nominal de datos se buscan coincidencias con tatuajes, prendas, rasgos faciales y otros elementos y una vez detectado algún elemento, se solicita por oficio el seguimiento respectivo. El Inforense es de manejo interno de las diversas instancias de la FGE, pero tienen acceso familiares o colectivos cuando tienen indicios de alguna identificación y esto se realiza a través de Mesas Técnicas de trabajo, en las que se hace una verificación visual, se expone los elementos con que se dispone y se atiende de manera particular caso por caso”, agregó.

En el proceso de búsqueda se busca cuidar mucho no vulnerar los derechos humanos de las víctimas ni de los familiares, aseguró la portavoz.

En Chihuahua se estima que existen más de 3 mil 462 personas reportadas como ausentes. En algunos casos, los reportes por ausencia tienen cerca de 30 años.

Ayer, el Gobierno de Sonora dio a conocer que la utilización de la aplicación IdSonora arrojó un resultado positivo al permitirle a la familia de Joel de Jesús Sánchez ubicarlo entre las personas sin vida que han sido registradas en el sistema de esta app, y de quienes se muestran fotografías de sus objetos personales, señas particulares y vestimenta.

El cuerpo de Joel de Jesús Sánchez fue localizado el pasado 29 de marzo del año en curso en un terreno en el interior del Campo Guadalupe, sección 3, mallasombra 1, en el municipio de Guaymas; estaba en calidad de desconocido y ahora nuevamente está con su familia, se informó.