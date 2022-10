Descarta Estado quiebre con Federación

Chihuahua.— Ante el intercambio de declaraciones que se ha dado entre la gobernadora Maru Campos y funcionarios de la “4T”, el secretario de Gobierno César Jáuregui Moreno, descartó que exista un rompimiento entre el Estado y la Federación, al manifestar que estos comentarios se han hecho meramente en el plano político y que, en lo que respecta al ejercicio de gobierno, ambos niveles están enfocados en atender las diversas problemáticas que se tienen, mediante una estrecha coordinación.

“En gobierno no hemos tenido ningún diferendo, estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo, nunca hemos dicho nosotros no vamos o no vamos a jugar a esto”, dijo.

El pasado lunes, la gobernadora Maru Campos soltó una frase fuerte: “me vale madres”, sobre las críticas de seguidores de la Cuarta Transformación.

El detonante de las declaraciones de la gobernadora Maru Campos en relación con Morena y la 4T fueron –entre otras- las expresiones realizadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en relación a la inteligencia de norteños y tabasqueños.

“Lo que no saben es que somos más inteligentes que ellos, y como más inteligentes nos preciamos de hacer las cosas con menor esfuerzo y de mejor manera”, dijo el funcionario federal.

La gobernadora reaccionó primero en un evento interno de su partido, efectuado en fin de semana, con la frase “Chihuahua va a volver a dar la muestra, de como lo hicimos en el 16, 18, en el 21, que aquí le rompemos el hocico a Morena y a la 4T”.

Ante este intercambio, el secretario de Gobierno César Jáuregui manifestó que, el presidente “todas las mañanas se deja caer”, al indicar que es su modo de expresarse y que es necesario que todos los que están involucrados, tengan la madurez para saber diferenciar que una cosa es la política y otra es el ejercicio de gobierno.