Descarta Corral abrir negocios no esenciales

Tomada de internet

Ciudad Juárez— El gobernador Javier Corral Jurado reiteró que los negocios no esenciales van a permanecer cerrados. Giros como restaurantes, bares y centros de diversión no son esenciales y para ellos existen apoyos económicos a través del Plan Emergente de Apoyo y Protección de la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar creado a causa del impacto del Covid-19.

Advirtió que no se tolerará que unos cuantos arriesguen la vida de los ciudadanos y recordó que en Chihuahua han muerto 408 personas a causa del coronavirus.

“No son números, son personas que murieron; son familias, amigos, trabajadores. Tenemos que colocarnos en qué valor le damos a la vida humana y a la salud y eso no lo podemos arriesgar”, resaltó este martes en la conferencia de prensa virtual.

Aquí, mediante un desplegado periodístico, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentado (Canirac) pidió al gobernador que se solidarizara con el gremio y deje a un lado las amenazas y hostigamientos.

Antes de la conferencia ofrecida por el gobernador la titular de la oficina de Gobernación en la Zona Norte, Maribel Hernández Martínez, también sostuvo que el sistema de semaforización permanece en rojo, por lo que las actividades laborales consideradas no esenciales no se van a reactivar.

Destacó que el color del semáforo no es una decisión total de Gobierno del Estado, también participa la sociedad, porque en la medida que se exponga en la calle y no se controle la alta movilidad, se permanecerá en la inactividad de las ocupaciones catalogadas como no esenciales.

Corral Jurado dijo que existe la propuesta, analizada junto a otros gobernadores, que la semaforización sea regional, al considerar que en Chihuahua existen 31 municipios libres de Covid y anunció que el jueves se informará sobre la semaforización considerando los indicadores de la curva epidemiológica.

Este plan de reapertura de actividades regionalizadas en el estado de Chihuahua y tendrá respuesta para este próximo jueves 11, se comprometió.

Explicó que varios gobernadores sostuvieron una reunión con los secretarios de Gobernación, Turismo, Salud y con el subsecretario Hugo López-Gatell en la que se planteó que dentro del semáforo estatal haya también regionales para cinco zonas: Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc y Delicias.

Las discusiones continuarán y será el jueves cuando se determine si puede operar un semáforo regional “que nos permita detectar dónde y en qué municipios o regiones podemos seguir reabriendo en mayor medida ciertas actividades”.

Ésta sería la fórmula para reabrir con responsabilidad y cuidado las actividades en la entidad, ya que no es lo mismo comparar el nivel de transmisión de contagios en Ciudad Juárez con la capital y de ésta con el resto del estado.

“Les hemos pedido comprensión y que nadie se adelante, porque no se quiere volver a una restricción total del comercio por que alguien se anticipe. Pido mucha responsabilidad en este tema”, expresó.

El mandatario estatal recordó las estadísticas que se ofrecen diariamente en el reporte técnico y dijo que en la entidad se han reportado 2 mil 740 casos de contagios y 408 decesos.