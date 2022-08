Descarta César Jáuregui aspirar al Senado

Chihuahua, Chih.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, descartó estar interesado en ocupar una senaduría, luego de que una empresa encuestadora lo colocara como uno de los posibles aspirantes a este puesto.

“Yo no tengo ningún interés en este tipo de cosas, yo me concentro en el trabajo que realizo. Tengo una enorme responsabilidad que me do la gobernador”, acotó.

El funcionario manifestó que en las encuestas pueden aparecer muchas personas, pero en este caso él no fue consultado sobre su intención de ser senador.

Fue Massive Caller quien publicó una encuesta en la que se menciona Jáuregui Moreno como posible candidato del PAN al Senado, junto a nombres como Mario Mata Carrasco, Rocío Reza Gallegos y Mario Váquez Robles.