Descarta Andrea Chávez que deba informar gastos

Chihuahua– La diputada federal por Morena Andrea Chávez consideró que, a pesar de ser una funcionaria pública, no tiene la obligación de informar gastos particulares que hace su familia. Esto en referencia al viaje en jet privado que realizaron para acudir a su informe legislativo.

Chávez señaló que fue su familia quien pagó el avión y no se hizo con recursos públicos, por lo que no debe explicaciones de ello. Cuestionada también sobre los actos anticipados como la colocación de espectaculares, señaló que ya se deslindó de ello ante las autoridades correspondientes, pues no están a su nombre.

PUBLICIDAD

“Yo no tengo que informar de un gasto particular que realizó mi familia. Yo sólo tengo que informar mis ingresos, mis egresos. Además, es claro que los diputados federales no manejamos recurso público desde que terminamos con los ‘moches’ que utilizaba, sobre todo Acción Nacional, para saquear a nuestro país, a nuestro erario. No manejamos recursos públicos, manejamos nuestra dieta que es clara, transparente y es totalmente público en qué gasto yo mi dinero”, fue la respuesta ante medios y luego de que se le haya solicitado a la diputada presentar cuánto representó este gasto.

Asimismo, en torno al tema de espectaculares que aparecieron desde el mes de junio con su rostro y que fueron considerados actos de campaña, la diputada señaló que ya se ha deslindado de estos promocionales ante las autoridades electorales de los distintos niveles.

“Yo me he deslindado jurídica, política y mediáticamente ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inclusive en el Ople aquí en el Instituto Estatal Electoral, de estos espectaculares que no he puesto yo, que no están a mi nombre y tienen una representación jurídica en una revista que está fuera de mi alcance”, expresó.